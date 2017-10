Активистка из Могилева: Только наша солидарность способна cделать Беларусь свободной 4.10.2017, 18:39

Фото: AFP

Вместе мы сможем добиться успеха.

К солидарности с лидером Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем, которого 26 cентября снова осудили за акцию против учений «Запад-2017», на своей странице в «Фейсбуке» активистка из Могилева Ольга Тышкевич:

- В нашей стране нет свободы, репрессии активистов и оппозиционых политков приобрели другую форму: за мирные акции протеста активисты получают cутки, аресты, штрафы, также не прекращаются преследования активистов за липовые, выдуманные нарушения.

Беларусь - несвободная страна, в ней нет демократии. Только наша солидарность может исправить ситуацию, вместе мы сможем добиться успеха, путем упорства и настойчивости. Будем требовать: Свободу Николаю Статкевичу! А также всем, кто был арестован.

Адреса в твиттере политиков, которые встречаются с Лукашенко и оценивают обстановку демократии в нашей стране, они живут в свободных странах, их твиттер доступен для каждого.

Образцы ,@RepChrisSmith freedom of Nikolai Statkevich,@JosephDaulfreedom of Nikolai Statkevich,@BZdrojewski freedom of Nikolai Statkevich,@AlanDuncan freedom of Nikolai Statkevich.Также можно отправлять им картинку ..

Только наша солидарность способна подарить свободу для Беларуси.