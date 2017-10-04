Какие белорусские продукты ценят иностранные спортсмены 1 4.10.2017, 18:56

В список попали творог, сгущенка, печенье и даже «Советское шампанское».

Интересную подборку составил сайт «Трибуна».

Любо Вукич, Хорватия

Чем занимается в Беларуси? Старается выиграть с БГК им. Мешкова Лигу чемпионов.

– У меня как у спортсмена рацион одинаковый. И в Беларуси, и в Хорватии я постоянно ем курицу и рис. Но если говорить о белорусских продуктах, то их качество устраивает. Я ими доволен. Мне, к примеру, нравится молоко от компании «Савушкин продукт». По вкусу для меня белорусское молоко лучше хорватского. Кефир тоже пробовали. Жене он, правда, не очень понравился – кисловатый, а вот дочка его просто обожает.

Домашний творог у вас тоже хороший. Покупаем его на рынке у бабушек. В Хорватии его, как и других домашних продуктов, очень мало и стоит он больших денег. Да и в Европе вообще нет домашних продуктов. Там прописана даже длина и вес огурцов и морковки. Ощущение, что овощи сделаны из какой-то пластмассы. Безвкусные. А в Беларуси, наоборот, очень много домашнего. Поэтому, если есть возможность, стараемся много продуктов покупать на рынке. Они и здоровее, и вкуснее, и полезнее. В Хорватии тоже есть рынки, но там даже чеснок продают китайский. Зато в Хорватии очень вкусные фрукты – яблоки, абрикосы, арбузы. А моя мама на свое участке в Сплите выращивает фиги.

Чего мне не хватает в Бресте, так это рыбы, что вполне логично. Речную я не очень люблю, а морской (моя любимая – лаврак и скорпена) здесь мало. Я кушал белорусский шоколад, но вкуснее хорватского (к примеру, Dorina riza) для меня ничего на свете нет. Я обожаю все сладкое, что производит наша фирма Ledo. Но, в общем, выбором продуктов в Беларуси я доволен. Здесь продают все, что мне нужно. На прилавках даже есть хорватская приправа Vegeta и сербские колбасы «Златиборац». Так что все нормально.

Симон Верон Огар, Нигерия

Чем занимается в Беларуси? Обживается в «Лиде» и кайфует от борща

– Я не мусульманин, а их в Нигерии порядка 50 процентов, поэтому могу себе не отказывать в еде. Она в Беларуси от нигерийской, конечно, отличается. Если у вас растет просто картошка, то у нас – сладкий картофель. В Нигерии выращивают кассаву, растение, из которого тоже делают пюре и варят суп. В отличие от Беларуси, у нас мало яблок. Поэтому на рынке они стоят больших денег. Два яблока тебе обойдутся в доллар. За эту же цену можно купить с десяток больших бананов. Но когда я впервые прилетел в Беларусь, удивления от вашей еды не испытывал. Все-таки до этого жил в Норвегии и пробовал европейскую кухню.

Мне у вас сразу понравился борщ. Люблю, как готовит его жена. Я бы, честно говоря, даже хотел им угостить своих родственников в Нигерии. Рецепт я знаю, свекла у нас тоже растет. Но на моей родине принято, что на кухне хозяйничает женщина, поэтому меня туда не пускают. Могу там что-то делать лишь тогда, когда женщин нет дома. Но я все равно не теряю надежды угостить их борщом, хотя и не знаю, когда это случится :).

Меня устраивают белорусские магазины. В них я могу приобрести все то, что мне нужно. Хотя, например, овощей в Нигерии больше. Правда, выбор здесь хороший. Люблю ваше молоко 1,5% жирности, печенье с шоколадом, рыбу скумбрию, соленые орешки, рис. К слову, я не люблю черный хлеб, поэтому предпочитаю покупать батон. Мне нравится ваше «Советское шампанское». Но пью я редко – в основном, по праздникам.

Владислав Иванов, Молдова

Чем занимается в Беларуси? Забивает БАТЭ и старается помочь «Крумкачам» остаться в высшей лиге

– С переездом в Беларусь мое меню совсем не изменилось. Я продолжаю много потреблять белков и углеводов. Поэтому чаще всего кушаю рис, макароны и куриное филе. Обычно питаюсь в ресторанах. К примеру, в «Шикари». Ну и раза три в неделю готовлю дома самостоятельно. Продуктами затариваюсь в магазине «Рига», и покупаю в основном филе и макароны. Стараюсь брать высший сорт. Трачу за одну упаковку от 2,5 рублей до 4. Кроме того, на завтрак кушаю творог со сгущенкой или медом. Творог у вас вкусный. Да и сгущенка мне нравится. Хотя от той, что продается в Молдове, она по вкусу вообще не отличается. Хлеб у вас тоже вкусный – солененький.

Думаю, в Беларуси и Молдове примерно одинаковый набор продуктов в магазинах. Абсолютно. Ощущение, что просто переехал в другой город. Поэтому мне было достаточно легко адаптироваться к жизни в Минске. Из еды мне не к чему придраться. В Европе все немного иначе. Там и готовят по-другому.

Но что касается цен, то в вашей стране все дороже в 1,5 раза по сравнению с Молдовой. Допустим, 2 литра сока в Минске стоят три рубля. На моей родине при средней зарплате в 200-300 долларов он обойдется в доллар. Хорошие макароны в Беларуси стоят 2,5 рубля, а у нас – меньше доллара. Хлеб тоже дороже. Если в Молдове цена на него ровняется 20 центам, то в Беларуси – полдоллара. При этом качество белорусских и молдавских продуктов абсолютно одинаковое.

Гжегож Пасют, Польша

Чем занимается в Беларуси? Борется с хоккейным «Неманом» за «золото» экстралиги

– В Беларуси хватает хороших и вкусных продуктов. Много тех, которые по качеству схожи с польскими. Тут, например, производят хорошие колбасы. Их много и одну какую-то выделить очень сложно. Ну, например, салями. Некоторые белорусские колбасы похожи на нашу краковскую.

Пробовал и белорусские сладости – продукцию «Коммунарки» и «Спартака». И могу сказать, что конфеты у вас тоже вкусные. Но шоколада у вас продается чуть меньше, чем в Польше.

В основном все необходимое покупаю в «Короне», «Алми» или «Евроопте». Да, там не так много европейских продуктов, которые присутствуют в польских магазинах. Но зато много белорусского. И выбор хороший. Он меня устраивает. Польских продуктов в Гродно видел не так много. Наверное, лишь огурцы и курицу.

Молоко у вас тоже хорошее. Но оно такое, как и польское. Никакой разницы нет. А вот местная кухня, наоборот, отличается от нашей. Но она тоже вкусная. У нас, к примеру, не едят чебуреки или солянку.

Сигитас Ольберкис, Литва

Чем занимается в Беларуси? Развивает свою футбольную карьеру в могилевском «Днепре» и морщится от киселя

– Перед тем как приехать в Беларусь, я немного волновался. Не знал, чего ждать от новой страны, не знал, что там едят. Но приехал и увидел, что здесь все нормально. Я увидел, что в белорусских магазинах много схожего с литовскими. Что приобретаю дома, то покупаю и в Могилеве. Здесь практически то же самое. Например, йогурты – очень люблю «Активиа». Вечером с чаем люблю кушать глазированные сырки. Они у вас вкусные, Очень похожи на литовские Magija. Люблю и ваши яблоки. В Литву яблоки привозят из Польши. Они стоят очень дешево и практически не имеют вкуса.

Если говорить про печенье, то предпочитаю… Ммм, там девочка еще маленькая нарисована. Ну, как ее? «Аленка»! Есть еще такие шоколадные конфеты. Я их обычно покупаю после матчей, когда возвращаюсь домой, или в выходные дни. Булочки у вас тоже вкусные. Покупаю их в Евроопте и предпочитаю те, что с начинкой.

Из того, что я здесь пробовал, мне больше всего не понравился кисель, которым нас поят на базе. А еще не люблю котлету по-киевски. Хотя, как вижу, она здесь очень популярна. Нас часто такими котлетами кормят. Если бы я мог сам составлять меню, я бы эту котлету поменял на курицу. В целом, в Беларуси очень много неплохих продуктов. Как уже говорил, что-то мне просто не нравится. Но это ни о чем плохом не говорит. Просто я не люблю кисель и котлету по-киевски :).

Бето, Бразилия

Чем занимается в Беларуси? Носит вышиванку и зажигает в мини-футбольной «Столице»

– Я люблю белорусскую еду! Мне очень нравится гречка. По вкусу она похожа на чечевицу, блюда из которой я часто ем, когда бываю в Испании. Из сладостей предпочитаю белорусское печенье. Обычное такое печенье. Ем его с кофе или чаем, покупаю в обычном магазине возле дома. Я люблю простые вещи. Друзья постоянно просят меня привезти водку из Беларуси. Наверное, стереотип такой. Но пока их желания не исполнил.

Я уже отлично адаптировался к стране, и с каждым днем она мне нравится все больше и больше. Я даже учу русский, чтобы мне было комфортнее в общении в магазинах и кафе. Единственное, что мне не нравится – это уличная еда. В прошлом году произошел неприятный случай. Перед вылетом в Казахстан на товарищескую игру с «Кайратом» пошел кушать один. Съел шаурму, после которой мне было очень и очень плохо. Прям very bad. В итоге первый из двух матчей мне пришлось пропустить.