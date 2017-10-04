Линас Линкявичюс: Беларусь уже шесть лет обещает провести стресс-тесты на АЭС 4.10.2017, 18:59

Правительство Литвы с осторожностью оценивает обещания Минска по тестам на БелАЭС.

Правительство соседней страны с осторожностью относиться к обещаниям Минска Еврокомиссии предоставить результаты стресс-тестов АЭС, строящейся рядом с Островцом, пишет сайт телеканал «Белсат».

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс:

«Они уже шесть лет обещают провести эти стресс-тесты, и обещания все еще актуальны, а перед заседанием комитетов Конвенции ЭСПО даются все новые обещания, поэтому нужно осторожно относиться к этому. Конечно, мы требуем это сделать согласно методологии Евросоюза. Посмотрим, будет ли это выполнено, однако, хочу подчеркнуть, что это не единственная просьба или требование».

Министр отметил, что Литва продолжает критиковать выбор площадки для строительства, консультации и согласование с соседями.