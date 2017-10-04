Удачный план: Какие перспективы у «военной Шенгенской зоны» Тарас Волынец

4.10.2017, 19:14

Европа подготовила серьезный ответ на российскую военную угрозу.

Эволюция европейской оборонной политики как реакция на постоянно возрастающую угрозу со стороны России заставляет страны ЕС искать пути усиления собственной обороноспособности. А учитывая то, что в современном мире существование границ все больше приобретает условное значение, в Европе заговорили о создании "военного Шенгена". Для Украины эта инициатива могла бы быть интересной.

В начале сентября министр обороны Литвы Раймундас Кароблис во время встречи с руководителями оборонных ведомств ЕС в Таллине призвал руководство Евросоюза создать "военную Шенгенскую зону". "Такой проект поддерживают много государств, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО", - отметил он.

Действительно, идея о том, чтобы разрешить свободное передвижение войск и материальных средств по территории Европы не является новой. Руководство НАТО, в том числе генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий силами США в Европе, поднимало этот вопрос еще в 2015 году, когда США увеличили количество учений на континенте. Впоследствии в 2016 году бывший министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони выдвинул эту идею накануне саммита ЕС в Братиславе.

Другими словами, "военный Шенген" - это удачный план, который на практике будет означать как оптимизацию бюрократических процедур на границах, так и совершенствование инфраструктуры, которая должна справиться с тяжелой военной техникой, считает Энтони Лоуренс, эксперт Международного центра обороны и безопасности (Таллин).

Финансирование достаточно амбициозной оборонной инициативы будет осуществляться через Европейский оборонный фонд (EDF), который, возможно, станет своеобразным ответом на призывы президента США Дональда Трампа выполнять установленные расходы на оборону в рамках НАТО. Координация совместных проектов и инициатив будет происходить в рамках вновь созданного Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO).

Вместе с тем создание "военного Шенгена" - задача не из простых. Прежде всего, не все члены НАТО являются частью сегодняшнего Шенгенского соглашения - отдельных договоренностей требуют США, Турция и Черногория. Кроме того, Норвегия и Исландия имеют лишь ассоциированный статус. Также не следует забывать о необходимости пересмотра соглашений с Великобританией после Brexit. Поэтому, несмотря на практическую мотивацию, "военная Шенгенская зона" требует значительной политической воли.

Тем не менее, "военная Шенгенская зона" могла бы использовать опыт Европейского авиатранспортного командования (EATC), которое было создано в 2010 году Нидерландами, Францией, Бельгией и Германией и к которому позже присоединились Испания, Италия и Люксембург. Такой командный центр позволяет осуществлять оперативный контроль над военно-транспортной авиацией семи стран Западной Европы. По состоянию на январь 2015 года объединенные воздушные силы, подчиненные EATC, составили 75% от европейского авиатранспортного потенциала. Кроме того, в начале июня этого года в рамках EATC на базе военно-воздушных сил в городе Сарагоса (Испания) официально начал свою работу Европейский тактический центр воздушных перевозок (ETAC), который является значительным шагом вперед в европейском оборонном сотрудничестве.

Также целесообразно было бы обратить внимание на 11-ю аэромобильную бригаду (Нидерланды), которая в 2014 году была оперативно подчинена силам быстрого реагирования Бундесвера и является наиболее дальновидной формой военной интеграции в Европе на сегодняшний день.

Что касается Украины, то перспективы получить так называемый "военный безвиз" выглядят призрачными, но эксперты не исключают привлечения Украины к кооперации. "Зона "военного Шенгена" находится на очень раннем этапе обсуждения. Несмотря на то, что в будущем могут быть задействованы третьи государства, страны-члены НАТО и страны-члены ЕС сначала должны самостоятельно решить много домашних заданий", - резюмирует Энтони Лоуренс.

В то же время Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, отмечает, что Украина должна "продолжать углублять сотрудничество с Североатлантическим альянсом". Несмотря на стремление получить членство в ЕС и интегрироваться в евроатлантическое пространство, Украина на данном этапе должна совершенствовать собственное законодательство в рамках проведения полевых учений Литовско-польско-украинской бригады или иных международных учений при участии партнеров из НАТО. "Более того, в перспективе присоединение Украины к "военному Шенгену" позволит параллельно осуществлять передислокацию войск НАТО в Румынию или Болгарию", - говорит Александр Мусиенко.

Тарас Волынец, 112.ua