Восьмидесятые - время, когда на пособиях по бухучету можно было заработать миллионы 4.10.2017, 19:25

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Что еще интересного происходило в нашей денежной истории?

Восьмидесятые - уникальная эпоха. Если начало десятилетия было продолжением пресловутого застоя, то к концу 80-х происходили события, кардинально изменившие жизнь целого поколения, пишет сайт kp.by.

В музее истории «Беларусбанка» мы нашли немало интересных фактов об этой эпохе, послушали интересные истории и даже посмотрели кино с ненавязчивой рекламой сберкасс. Что еще интересного происходило в нашей денежной истории?

За доллар давали меньше рубля

В 80-х годах прошлого века в СССР туристам и командировочным выдавали суточные в долларах по курсу 58 - 70 копеек за доллар. А на черном рынке его цена увеличивалась до 5 рублей. Но валютные операции для физлиц в Советском Союзе были под запретом и могли закончиться арестом.

Девушкам, решившим работать в сберегательной кассе, обещали избавление от проблем

Работа в сберкассах в начале 80-х была настолько малооплачиваемой и непрестижной, что для агитации по заказу правления Гострудсберкасс был снят целый короткометражный фильм «И нет проблем». Сюжет простой: встречаются две подруги, одна из которых всем довольная и ухоженная, а вторая - замученная бытом, ничего не успевающая. Оказывается, чтобы жизнь наладилась, ей надо всего ничего - устроиться на работу в сберкассу. Финальная фраза фильма: «Девушки, ждем вас! Если вы решите работать в сберегательной кассе - у вас не будет многих проблем». Кстати, в главной роли снялась Александра Яковлева, известная по фильмам «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов».

Копи, пока молодой!

В 1984 году были внедрены новые виды банковских вкладов - срочные с дополнительными взносами, молодежно-премиальные, денежно-вещевые выигрышные. Например, молодежно-премиальные вклады принимались от граждан в возрасте 18 - 30 лет. Первоначальный взнос мог быть от 10 до 59 рублей. А затем в течение трех лет можно было пополнить вклад. Причем сделать это можно самостоятельно либо через организацию по месту работы (учебы). Частично забрать средства с такого вклада было нельзя.

От сберкассы до Сбербанка

В 1987 году была проведена банковская реформа, и Государственные трудовые сберегательные кассы были преобразованы в Сберегательный банк СССР, который начал обслуживать также и юридические лица. В сберкассах открываются счета школ, больниц, профсоюзных комитетов. В составе Сберегательного банка СССР было образовано 15 банков союзных республик. Начата выдача кредитов на потребительские нужды граждан.

Первая компьютеризация

Первыми персональными компьютерами отечественного производства (Искра-1030М, ЕС-1840 и др.) сберкассы были оснащены в 1983 - 1984 годах.

Первые негосударственные банки

В 1988 году был принят закон о кооперации, в котором, в частности, говорилось: «Союзы (объединения) кооперативов имеют право создавать хозрасчетные отраслевые или территориальные кооперативные банки». В стране начали появляться первые негосударственные банки, которые поначалу работали в подвалах, на чердаках и в прочих непрезентабельных помещениях. Вообще первые негосударственные банки создавались как кооперативы, потому что никто не знал, как их правильно регистрировать.

Кооперативные миллионы

В БССР на 1 января 1989 года действовало 2518 кооперативов, их число, по сравнению с началом 1988 года, увеличилось в три раза. Кооперативный товарооборот в БССР за 1988 год вырос в 12 раз и составил 143,1 млн. рублей. Органы юстиции и внутренних дел БССР, державшие кооперацию под своим бдительным контролем, в начале 1989 года сообщали Совету министров БССР, что деятельность кооперативов в основном направлена на выпуск дефицитной продукции и оказание востребованных населением услуг. Тем самым «создаются дополнительные возможности для удовлетворения растущих материальных и духовных потребностей населения, демократизации хозяйственной жизни». После долгих лет дефицита на ура шло все. Так, кооператив, изготавливавший липкие аппликации, заработал на своем копеечном товаре за полгода 274 тыс. рублей дохода. Другой кооператив меньше чем за год заработал 7,5 миллиона рублей на издании пособий по бухучету, внедрению арендного подряда, организации кооперативов и др.