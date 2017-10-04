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В Беларуси отправлены в отставку сразу три замминистра

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  • 4.10.2017, 19:23
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Cоответствующий указ подписал Лукашенко.

Отправлены в отставку сразу три заместителя министра: Александр Субботин, Александр Карлюкевич и Сергей Хрущев, пишет bdg.by.

Отмечается, что директора Департамента ветконтроля Минсельхозпрода, замминистра сельского хозяйства Александра Субботина освободили от должности по причине перехода на пост главы министерства информации.

Александр Карлюкевич отправлен в отставку «в связи с переводом к другому нанимателю» - им стало белорусское правительство, тогда как раньше нанимателем Карлюкевича было Министерство информации.

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Хрущев уволен по соглашению сторон.

Напомним, 28 сентября указом Лукашенко с поста министра информации была уволена Лилия Ананич. Ее место занял Александр Карлюкевич, который работал в должности замминистра информации с 2016 года. 

Также был снят с должности министр культуры Борис Светлов. Его место занял Юрий Бондарь, ранее занимавший должность депутата по Железнодорожному избирательному округу Минска, а также заместителя председателя Минского городского «cовета депутатов» XVII созыва.


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