Тиллерсон: Останусь на своем посту до тех пор, пока президент считает нужным 4.10.2017, 19:36

Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США опроверг сообщения СМИ о разногласиях внутри администрации.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду выступил с неожиданным заявлением, решив лично опровергнуть сообщения американских СМИ о своей возможной оставке, передает «Голос Америки».

«Я служу здесь по решению президента, и останусь на этом посту до тех пор, пока президент считает нужным», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Накануне сразу несколько американских изданий и телеканалов сообщили, что минувшим летом вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным сотрудникам администрации пришлось лично уговаривать Рекса Тиллерсона не подавать в отставку из-за разногласий с президентом.

Телеканал NBC, ссылаясь на информацию, полученную от 12 бывших и действующих сотрудников администрации, сообщил, что в июле этого года Майк Пенс провел переговоры с главой Госдепартамента. Причиной стали заявления Рекса Тиллерсона, сделанные после выступления Дональда Трампа перед представителями скаутских организаций.

По утверждению журналистов, госсекретарь назвал президента «придурком», пообещав немедленно подать в отставку. Уговорить Рекса Тиллерсона, наховшегося в июле на свадьбе сына в Техасе, якобы удалось только министру обороны Мэттису и главе президентской администрации Келли.

В последние месяцы в Госдепартаменте неизменно опровергали слухи о возможной отставке главы ведомства, а сам Рекс Тиллерсон в конце июля заявил, что он «не собирается никуда уходить».

Во время короткой пресс-конференции в среду он сообщил, что главная цель администрации заключается в «достижении результатов ради процветания Америки», подчеркнув, что «президенту Трампу удалось встряхнуть» внешнюю политику США.

«Что касается нескольких конкретных сообщений, – сказал Рекс Тиллерсон в самом начале короткой пресс-конференции, – то вице-президенту никогда не приходилось уговаривать меня остаться, поскольку я никогда не собирался оставлять этот пост».

Рекс Тиллерсон перечислил очевидные, на его взгляд, внешнеполитические достижения нынешней администрации, назвав в их числе «совместные действия международного сообщества» против Северной Кореи, новую стратегию в Афганистане и соглашение, достигнутое со странами-членами НАТО об увеличении финансирования альянса.

«Все это было бы невозможно без самого высокого уровня координации между дипломатами и военными», – сказал Тиллерсон, добавив, что сообщения СМИ о разногласиях внутри администрации «не имеют под собой никаких оснований».

Госсекретарь также заявил, что он является «новым человеком в Вашингтоне» и до сих пор не смог привыкнуть к тому, как принимаются политические решения в американской столице.

«Когда я просыпаюсь утром, мои первые мысли – о безопасности моих сограждан и в этой стране, и за рубежом», – сказал Рекс Тиллерсон.

Глава госдепартамента решительно заявил, что никогда не задумывался об отставке и в ближайшее время не собирается уходить со своей должности.

«Я находится на этой должности до тех пор, пока президент сочтет это нужным», – сказал он.

При этом Рекс Тиллерсон отказался комментировать детали переговоров с вице-президентом США и другими высокопоставленными чиновниками и не стал отвечать на вопрос о том, называл ли он главу государства «придурком».

«Там, где я провел большую часть жизни, таких слов не употребляют,– сказал Рекс Тиллерсон. – Эти сообщения являются частью культуры Вашингтона. Я этого не понимаю и не хочу участвовать в каких-либо действиях, целью которых является распространение вражды среди людей».