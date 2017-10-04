Батюшка-блогер: С молодежью нужно говорить на доступном языке 14 4.10.2017, 19:53

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Александр Кухта рассказал про веру, троллей и особенностях православного блоггинга.

В блоге "Batushka ответит" священник Александр Кухта - это "четкий пацан" в подряснике с крестом. Общаясь с молодежью на их языке, он разрушает стереотипы, сложившиеся в обществе вокруг православия, пишет сайт baj.by.

В четверг в офисе ОО "Белорусской ассоциация журналистов" Александр Кухта поделился с журналистами и блогерами тем, как ему удается вести серьезный блог да еще и добиваться, чтобы его смотрели.

Идея блога пришла во время переосмысления себя.

- После окончания семинарии я год ничего не делал. Я мог днями играть в компьютерные игры, но за этот год я понял, чем на самом деле хочу заниматься.

Сначала запустил пилотную версию проекта: наснимал несколько роликов и постепенно стал преподавать их в сети. Но то, что получилось на выходе, не совсем меня устроило. После этого наступило несколько месяцев перерыва. Поняв, как должен выглядеть блог, стал делать выпуски раз в неделю, - говорит Кухта.

- Для того, чтобы начать видеоблог, у вас должен родиться идея, - говорит Кухта, - она должна вобрать в себя то, что вам интересно и то, что вы можете сказать. Очень хорошо, если ваша идея совпадает с каким-то информационным поводом. Далее идет процесс написания сценария.

Этот процесс у меня занимает от восьми до двенадцати часов.

Затем блогер становится перед камерой и начинает наговаривать текст. Каждую фразу он произносит по несколько раз с разной интонацией, движениями и жестами. Запись длится около двух часов. После Александр садится за монтаж. Почти все видеоролики священник делает сам.

- Проповеди в храме молодежь уже давно не воспринимает. Проповеди - хорошая вещь для бабушек, а молодежь требует другой формы. Если форма сказанного священником им нравится, тогда они начинают воспринимать контекст. Так ко мне и пришла мысль снимать видео, в которых говорить тем же языком, которым разговаривает современная молодежь.

Проект не миссионерский, а популизаторский

- Целью своего блога я не ставлю евангелизацию людей и привод их к покаянию. Я хочу что-то посеять в людях. И возможно через двадцать лет они что-то вспомнят из сказанного мною и задумаются.

Среди подписчиков блога много атеистов и агностиков, но их убеждения не мешают еженедельно смотреть блог. Потому, что пока у нас нет другой площадки для общения между христианами и атеистами, - говорит Кухта.

Отец Александр советует журналистам и редакторам не исключать возможность комментирования материалов на своих ресурсах.

- Зачем вы баните троллей? Хороший тролль - это огромный кладезь, который всегда надо держать при себе! Тролли помогают посмотреть на свой продукт с другой стороны, научиться признавать свои ошибки и корректировать собственные идеи. Хотя слишком агрессивных троллей я отправляю в бан. И скажу, 95% забаненых - это свои же, православные :).