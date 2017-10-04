МИД Беларуси прокомментировал «польский след» в поисках Максима Мархалюка 5 4.10.2017, 20:08

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Пропавшего в Беловежской пуще мальчика разыскивают на территории двух стран.

Белорусские дипломатические представительства в Польше находятся в контакте с польскими правоохранительными органами по вопросу исчезновения 10-летнего белоруса Максима Мархалюка. Об этом tut.by сообщил начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Дипломат рассказал, что в связи с сообщениями в польских региональных СМИ ситуацию отслеживают и Посольство Беларуси в Варшаве, и консульства в Белостоке и Бяла-Подляске.

«Официальной информации от польских властей, которая могла бы быть полезна для расследования исчезновения нашего мальчика, не поступало. Как заверила польская сторона, полиция сразу же проинформирует белорусские загранучреждения в случае, если в какой-либо части Польши появится пропавший мальчик», — сообщил Дмитрий Мирончик.

На польском региональном информационном сайте podlasie24.pl накануне появилась информация о том, что полиция города Седльце проверяет сообщение о неизвестном мальчике, который ехал в город, спрятавшись в фуре, а потом сбежал.

Город находится примерно в ста километрах от польско-белорусской границы. Местные полицейские о пропаже мальчика знают, и хотя официально они Максима Мархалюка не разыскивают, но вся информация и ориентировки на него доведены до каждого полицейского в сопредельных воеводствах.

— Это гипотетически может быть связано с вашим [пропавшим в Беларуси] ребенком. Мы обращаем внимание на любых детей без сопровождения взрослых, но пока на нашей территории беспризорников не выявлено, — рассказали в пресс-службе Седлецкой полиции.