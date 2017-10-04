«Запад 2017»: пять сигналов Западу и Литве 1 Витаутас Кершанскас, Вилюс Иванаускас

4.10.2017, 20:18

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Европа должна пересмотреть свое отношение к Беларуси и России.

14-20 сентября 2017 г. в Беларуси и России состоялась активная фаза российско-белорусских учений "Запад 2017", которая привлекла большое внимание.

По официальным данным России в учениях принимали участие около 13 000 военных, однако, по оценке западных экспертов, в них участвовали 100 000 военных. Были опасения, что эти учения - своеобразная репетиция войны с Западом, что возникла угроза безопасности Польши и стран Балтии.

Между тем Россия и Беларусь постоянно утверждали, что учения носят оборонительный характер. Прямой угрозы Литве и другим странам учения не вызвали. С другой стороны, в оценке Минобороны, которая появилась после учений "Запад", было сказано, что вопреки утверждениям России об оборонительном характере учений, во время учений отрабатывали не только оборонительные, но и атакующие действия, в первую очередь направленные против стран Балтии. Однако в данном тексте мы ходим обратить внимание на аспекты, больше связанные с символическими сигналами, которые Россия шлет этими учениями. Мы выделили пять сигналов, рассмотрим их детально.

1. Учения символизируют растущий военный потенциал России и его модернизацию

Россия уже в течение нескольких лет модернизирует свою армию, обновляя вооружение унаследованное со времен холодной войны. Утверждают, что до 2020 г. в России произойдет перевооружение и обновят 70% оружия и техники. Особое внимание уделяется стратегическим ракетным силам (Ракетные войска стратегического назначения – РВСН), а также развитию межконтинентальных баллистических ракет (ICBM) RS-24 Yars. В 2016 г. министр обороны России подчеркнул, что с 2013 г. российская армия приобрела 1200 современных самолетов, значит укрепляют силы, обеспечивающие стратегическое превосходство при атаках. До сих пор Россия концентрировалась на укрепление военных сил вокруг Украины и Северного Кавказа, однако сейчас больше внимания уделяют Западному военному округу и укреплению сил в Балтийском регионе. Со дня последних учений "Запад" в 2013 году не сформировали никакие новые военные подразделения на Дальнем востоке России, между тем в Западно военном округе были созданы два штаба, три корпуса, укрепили десантные войска. Стоит обратить внимание на то, что Россия модернизирует армию даже в условиях сложной экономической ситуации. В середине 2017 г. количество нового или модернизированного вооружения в Западном военно округе составило 45% и, вероятно, именно здесь в первую очередь осуществят норматив в 70% к 2020 г. Инвестиции в армию обуславливают милитаризацию России и демонстрацию этих достижений, что является выражением желания России доминировать в регионе и не поддаваться влиянию Запада.

2. Учения подтверждают зависимость Беларуси от России В отдельных размышлениях упоминается способность президента Беларуси Александра Лукашенко лавировать между Западом и Россией - это больше показательная часть или часть отдельных "мягких" вопросов, которая вовсе не означает самостоятельности белорусских властей. Важно подчеркнуть, что экономика Беларуси полностью зависима от России, а Лукашенка многими своими действиями доказал, что он является самым лояльным партнером России.

Написан целый ряд работ как зарубежных, так и литовских академиков, доказывающих уровень интеграции России и Беларусии на уровне армий. Поэтому такие учения выражают не только политическое сотрудничество, но и показывают, что Беларусь без труда может стать частью милитаристской силы России. Наряду с этим стоит заметить, что Беларусь вынуждена примерять на себя и понятие общих с Россией угроз и врагов: присутствие сил НАТО рядом с Беларусью считается угрозой для обеих стран. ЕС много инвестирует, чтобы Беларусь своим культурным наследием и отдельными стандартами укрепляла свое европейское самосознание, однако у России есть все рычаги для того, чтобы держать Беларусь в сфере своего влияния, не оккупируя ее, а через общие действия (участие в Евразийском союзе, военных учениях и т.д.) сохраняя ее в своей орбите. Россия считает, что она полностью контролирует Беларусь (учения, их ход и значение это подтверждают), поэтому ей нередко разрешают развивать свою политику и культуру, не переходя очерченную границу.

3. Цель учений - показать Россию как влиятельного (и возможно непредсказуемого) игрока международной политики

Россия Владимира Путина уже много лет пытается утвердить себя как одного из основных игроков на поле международной политики и параллельно создать многопольный порядок соотношения сил в мире. Она постоянно подчеркивает, что соседние страны в Восточной Европе в той или иной мере находятся в зоне ее влияний и в "зоне влияний" своих интересов она оставляет за собой право защищаться всеми способами, включая военные. Это видно на примере российско-грузинской войны 2008 г., а также по военным действиям в отношении Украины в последнее время. Тем самым Россия противится европейской интеграции Украины, Молдовы и Грузии, а в Евразийский союз, который она создала, она привлекла Беларусь и Армению.

Для Путина важно позиционировать себя как успешного игрока, на действия которого ЕС и Запад не могут найти подходящий ответ, а признав его влияние будут вынуждены завязать нормальное сотрудничество. Для России также важно поддерживать миф непредсказуемости и возможного авантюризма, если будут нарушены ее интересы. Исследователи России не думают, что страна готова бросить военный вызов странам НАТО, но такие меры как военные учения входят в ее арсенал давления на Запад, чтобы проверить солидарность, единство альянсов и союзов.

4. Учения в России как ответ на укрепление НАТО

Для России важно, чтобы страны Балтии де-факто не были полноценными членами НАТО, поэтому она склонна использовать различные способы давления (Калининградский фактор, информационные средства, поиск лояльных России групп общества), чтобы хотя бы отчасти осуществить "финляндизацию" этих стран. Размещение большего числа сил НАТО в странах Балтии постоянно звучало в риторике российской власти, указывалось, что это угроза российским геополитическим интересам. Игнорировали аргументы стран Балтии и Польши о том, что увеличение присутствия НАТО в регионе - ответ на угрозу самой России в этом регионе и военные кампании в Грузии и Украине. Россия постоянно подчеркивает оборонительный аспект, говоря об отношениях с НАТО. Неслучайно и сами учения представлены как оборонительные. Но надо отметить, что у конфронтации с НАТО есть не только внешняя, но и внутренняя цель – утверждение НАТО как угрозы важно для режима, чтобы оправдать себя в глазах общества. Конфронтационная риторика и политика создает легитимность Кремля и побуждает мобилизовать как членов режима, так и общество.

Поэтому учения - это определенная демонстрация обществу, что Россия серьезно относится к своей безопасности в полном угроз мире.

5. Вызов страха у стран восточного фланга НАТО

Учения целесообразно оценивать и как информационную войну против стран НАТО. Появившаяся информация о реальных масштабах учений напугала общество не только в странах Балтии, но и на Западе. Не случайно вспомнили и о том, что перед инвазией в Грузию в 2008 г. arи перед военными действиями в Украине Россия проводила подобные учения. К примеру, в учениях "Кавказ 2008", после которых началась российская инвазия в Грузии, участвовали 15 000 военных, вместо официальных 8000, а после учений они так и не вернулись в обычные места дислокации. Нагнетание страха и создание чувства опасности преследуют две цели. С одной стороны, это утверждение и постоянное напоминание Западу о российской военной мощи (а особенно странам Балтии), что заставляет их задуматься, способен ли Альянс защитить их перед лицом российской агрессии. И более общая цель, особенно для западного общества, поднимается вопрос, хочет ли оно рисковать ядерной войной ради таких "второсортных" стран, как страны Балтии.

С другой стороны, внесение чувства небезопасности и отсутствие серьезных инцидентов во время учений позволяет России при помощи методов информационной войны говорить о паранойе и неадекватности элиты в странах Балтии в отношении целей России. Пропагандистские российские порталы после учений писали, что это "Россия попала в мишень западной пропаганды". "Запад" закончились, угроза осталась?

Если оценивать учения "Запад 2017" через призму этих пяти сигналов, надо заметить, что цели преследовались следующие:

Утвердить имидж России как мощной, не боящейся конфронтации и готовой защищать свои интересы страны;

Отпугнуть западное общество от вовлечения в вопросы обороны восточной границы НАТО, поскольку это "провокация против России" и "нагнетание войны";

Показать, что "угроза со стороны России - пустое клише, создаваемое в первую очередь "русофобскими" странами Балтии. Очевидно, что завершение учений не означает, что ситуация разрядилась, поскольку их надо оценивать лишь как часть в общем контексте вооружения и агрессивной и ревизионистской политики России. Но этот контекст сложный, поэтому, несмотря на понимание происходящего политической и военной элитой, может легко ввести в заблуждение общество.

Поэтому важно сделать так, чтобы после окончания учений "Запад" политику внешней политики и политики безопасности России анализировали и передавали ясно, понятно и аргументировано. Стратегическая коммуникация важна как в отношении Западных стран, так и внутри страны, чтобы накалившийся перед учениями "Запад" фон о "российской угрозе", который помог адекватно обратить внимание и предпринять превентивные меры, не превратился в обратный процесс: вот, угроза не подтвердилась, можно быть спокойными и уже сейчас создавать позитивную повестку дня. Исследования показывают, что жители Литвы довольно хорошо уяснили аспект военной угрозы со стороны России, однако им не хватает реального понимания ее деструктивных действий, направленных на внутреннюю политику (через коррупционные связи, энергетический шантаж и т.п.)

Поэтому эти аспекты также важно анализировать и оценивать, поскольку в сегодняшней стратегии внешней и внутренней безопасности России влияние военных и невоенных мер воздействия акцентируется равнозначно.

Витаутас Кершанскас, Вилюс Иванаускас, Delfi