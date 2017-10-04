Игорь Криушенко: Верю, что национальная сборная подарит болельщикам положительные эмоции

Игорь Криушенко: Верю, что национальная сборная подарит болельщикам положительные эмоции7
- 4.10.2017, 21:02
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Главный тренер сборной Беларуси по футболу не теряет надежды.
Игорь Криушенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка квалификации чемпионата мира-2018 с голландцами, пишет «Трибуна».
«Естественно, простой игры в субботу для нас не будет. Мы такой и не ждем. Но я надеюсь на положительный результат. И на положительные эмоции, которые, верю, наша команда наконец-то подарит белорусским болельщикам. Рассчитываем ли выиграть? Повторюсь: ставим задачу по крайне мере не проиграть», – сказал Криушенко.
Напомним, игра Беларусь – Голландия состоится 7 октября на «Борисов-Арене».