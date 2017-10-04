Успехи в «битве за урожай» снова оказались «липовыми»11
- 4.10.2017, 21:07
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В итогах уборочной вновь сплошные нестыковки.
Любопытные цифры озвучил БелТА начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Андрей Заневский. По его словам урожай зерна в Беларуси превысил прошлогодний на 10%, пишет «Салiдарнасць».
Давайте просто сравним его цифры с данными Белстата.
Отметим, что в Беларуси регулярно звучат мнения о наличии липовых цифр по итогам уборочных кампаний.