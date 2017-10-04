Минчане рассказали, какие места показывают иностранным гостям столицы 1 4.10.2017, 21:20

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В список вошли Зыбицкая, галерея «Ў» и Минское море.

Минск иностранцам можно показывать и как советский город, и как стрит-артовый, и как полный кофеен и парков осенний оазис. Попросили минчане поделиться своими любимыми маршрутами, пишет сайт citydog.by.

АЛЕКСАНДР

историк, фрилансер

– В первую очередь зависит от того, откуда иностранец и что ему интересно. Например, большая часть приехавших с запада тащится по советской эстетике. Проехать по проспекту Независимости, перекусив в «Центральном». Зайти в Музей Азгура и сфотографировать там Сталина и Ким Ир Сена. Или прогуляться по интересным улицам, чтобы узнать, где жил Освальд, а где убивали Соломона Михоэлса. Как показывает практика, большинству такой экскурс нравится.

Если же говорить о туристах постсоветского пространства, то тут все просто: прокатиться на велосипеде по велодорожке до Минского моря, погулять в районе Немиги, Осмоловки, а вечером – на Октябскую.

ЕКАТЕРИНА

политолог-юрист

– В зависимости от сезона я бы сводила иностранца в разные места. Например, если погода еще позволяет гулять, показала бы Парк Горького – мне нравится там атмосфера, можно и в кафе посидеть, и погулять, и, если хочется, покататься на аттракционах.

А еще я бы отвела гостя в кафе «Лаўка» на Октябрьской. Надоели стандартные кафе, а это выделяется из всех – фирменные сэндвичи, вкусный кофе, демократические цены, стены в граффити вдоль улицы… Это нестандартно и атмосферно.

Вечером, если иностранец любит движение, можно отвести его на Зыбицкую, особенно в выходные. Вариантов много, просто нужно отталкиваться от интересов гостя.

ВИКТОР

художник, музыкант

- В «Центральный», чтобы наладить контакт, так как иностранных языков я не знаю. Там водка по полтора рубля и контингент колоритный. А после можно и на культурные мероприятия, например, в клубе ТNT.

АНТОН

архитектор

– Зависит от гостя. Возьмем вариант, где он серьезный и деловой человек. Тогда ни к каким достопримечательностям, увы, я бы его не повез. Как бы я ни любил свой город, иностранца тут удивить особо нечем. Я бы скорее думал не куда отвезти, а как.

Садимся в аэропорту в машину, делаем большой такой круг по МКАД и заезжаем в город по проспекту Победителей. На мой взгляд, там сегодня сосредоточено много неплохой современной архитектуры (Riviera Plaza, Marriott, «БелЭкспо», DoubleTree by Hilton и т.д.), китайцы что-то красивое строят. А проспект Независимости, увы, беспощадно иcпорчен красным чудовищем от Dana Holdings.

С Победителей сворачиваем налево на проспект Машерова и притормаживаем у здания Банка Развития. До сих пор считаю это здание лучшим в Минске (жаль только, что это копия Carmine Building в Лондоне). Ну а дальше направляемся в финальную точку нашего путешествия – ТРЦ Galleria Minsk. Не скажу, что в восторге от экстерьера этого здания, но внутри там весьма неплохо – с точки зрения и эстетики, и функциональности. Будет где гостю и поесть, и выпить, и поспать, и за покупками сходить.

А если гость захочет посмотреть на стандартный белорусский двор, то заедем в Новую Боровую. Пусть думает, что все так живут. Свято верю, что вскоре так и будет.

ЕВГЕНИЙ

ведущий инженер

– Нелегко ответить на вопрос – то ли из-за моего скудного познания города, то ли из-за реального отсутствия интересной инфраструктуры Минска. К тому же, все зависит и от иностранца – его возраста, пола и увлечений.

Скажу точно, что я бы не стал водить его по всяким кафе. Мне, например, в других странах интересны природа, архитектура, менталитет, транспорт и быт людей. Исходя из этого, я бы прогулялся по центральным улицам Минска (в основном – по Немиге), зашел в какой-нибудь парк, прокатился на метро и заглянул на какое-нибудь массовое мероприятие на свежем воздухе – что-то вроде вечера у Ратуши.

А на «главной достопримечательности Минска» уж точно делать нечего. Может, на фоне мапидовских серых панелек библиотека и выглядит достойно, но в сравнении с другими странами – ничего необычного.

ЮЛИЯ

блогерка

– У меня есть подруга, которая уже много лет живет в Тель-Авиве и каждый раз, когда приезжает, пишет мне: «Ты должна меня везде поводить! Столько всего открылось в городе! Ты должна мне все показать». И я охотно это делаю.

Своих иностранных гостей я обычно вожу в те места, которые люблю сама, хотя и здесь бывают исключения. Вырисовался даже любимый маршрут через Октябрьскую улицу, набережную Свислочи около гостиницы «Пекин», улицы Энгельса, здания ратуши, а оттуда по Интернациональной к Городскому валу, к зданию бывшей хоральной синагоги, потом мимо Володарки к Музею кино и обратно через Карла Маркса, на мост перед площадью Победы.

В целом, мне кажется, сейчас у нас бум в сфере гостеприимства. Она развивается, отражая город, его настроения, его моду и жителей. Поэтому чаще мои советы сводятся к местам, где поесть и выпить. Стараюсь советовать, исходя из целей. Если завтракать, то Svobody.4 или Bistro de Luxe, если ужинать, то «Пересмешник», «DOM» или Spoon, а если ламповая кофейня, то 26.

Чаще всего меня спрашивают про бары. Я отчаянный сторонник бархоппинга, поэтому обычно прокладываю маршрут так: Feelini – «Курилка» – El pushka – «Чапский» – Barduck. Обязательно советую Sweet&Sour, но в отдельный вечер – после него приятно пройтись по полупустому городу.

АНАСТАСИЯ

специалист по тестированию (QA)

– Обязательно прошлась бы по маршруту «Вокзал (ворота Минска) – Красный костел – Романовская Слобода – Немига» или «Вокзал – Красный костел – ГУМ – Октябрьская – Верхний город».

Сводила бы на Комаровку (иностранцам очень нравится это колоритное место), а еще показала бы знаменитые дома-кукурузы. Перекусить можно в «Лидо» или «Литвинах», а если хочется развлечений, то это, конечно, Зыбицкая или Революционная. Можно еще и в «Друзья» сходить. А если гостю захочется культурной программы, то на балет в Театр оперы и балета.

МАРИЯ

маркетолог-аналитик

– Хочется показать совершенно разные части любимого города, чтобы он несмотря на погоду оставил только теплые и приятные воспоминания у зарубежных друзей!

В первую очередь я бы обратила внимание на улицу Октябрьскую с красивейшими граффити и уютными UltraBar, «Лаўка», «Дэпо» и ENZO. Обязательно заглянула бы за сувенирами в новый магазин Symbal и галерею «Ў», прогулялась по Верхнему городу и Троицкому предместью, взглянула на Минск с обзорной площадки гостиницы «Беларусь» или из ресторана The View.

И показала бы, наверное, море... хоть оно и Минское.