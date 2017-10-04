Руководитель группы «Движение матерей 328» жестко ответила госСМИ 2 4.10.2017, 21:41

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Лукашенковская пропаганда продолжает работать по советским лекалам.

Руководитель инициативной группы «Движение матерей 328» Лариса Жигарь предоставила «Белорусскому документационному центру» для публикации ее ответ-опровержение на статью «Откуда у материнского движения «328» политические лозунги?», опубликованную под именем Антона Быстрицкого в «Лидской газете».

Статья, написанная в традиционном стиле советского фельетона-доноса, автор которой, обладая отличной чекистской бдительностью, ловко вскрывает "оппозиционные хитрости", содержит не только искаженные факты и оскорбления в адрес матерей (как только не изгаляется автор: они и "родительницы пассивных убийц", и "движение родительниц молодых торговцев наркотиков", и сын ее - "кровинушка, собственноручно искалечившая не одну подростковую жизнь" и т.п. ), но и откровенно недостоверную информацию о деятельности движения.

Главному редактору

Лидской газеты

Серафинович Екатерине Адамовне

Жигарь Ларисы Александровны

Уважаемая Екатерина Адамовна!

27 сентября 2017 года в №75 возглавляемой Вами газете «Лидская газета» в рубрике «Без ретуши» была опубликована статья Антона Быстрицкого (возможно, под псевдонимом) «Откуда у материнского движения «328» политические лозунги?». Так как в этой статье упоминаюсь я лично, мои родственники и возглавляемое мной общественное движение, а также в этой статье на странице Вашей газеты общественности предоставлена ложная информация, считаю необходимым высказать свое мнение относительно поднятой в статье проблеме и предоставить автору статьи свой комментарий к его статье. Прошу опубликовать его в Вашей газете на той же газетной площади и в той же рубрике. В противном случае я буду вынуждена обратиться в суд за защитой своей чести и достоинства.

Текст моей статьи следующий:

Лариса Жигарь: «Наши дети не родились наркоманами. Бороться за Беларусь без наркотиков нужно всем!»

27 сентября 2017 года в газете «Лидская газета» №75 в рубрике «Без ретуши» была опубликована статья Антона Быстрицкого (возможно, под псевдонимом) «Откуда у материнского движения «328» политические лозунги?». Являясь руководителем инициативной группы «Движение матерей 328», хочу во многих вопросах просветить Антона Быстрицкого, автора данной статьи, и указать, что многие факты в его статье просто искажены, также там присутствует недостоверная информация.

Первое. Автор упомянутой статьи пишет, что мы получили обнадеживающий ответ от Лукашенко 20 августа, а 28 августа подали заявку на проведение митинга. Это недостоверная информация.

Для непосвященного читателя, а также Антона Быстрицкого расскажу о нашем обращении к Лукашенко.

В своем письме мы указывали, что изначально инициированное самим Лукашенко ужесточение наказания и его отбытия по статье 328 («Торговля наркотиками») предполагало, что коснется оно, прежде всего, «наркобаронов», тех, кто торгует килограммами или «крышует» наркобизнес. Однако, в первую очередь, все эти «ужесточения» пали на головы мелких торговцев, а часто и просто потребителей, тех, кто неаккуратно поделился дозой с товарищами или вообще был осужден по лжесвидетельству знакомого, попавшего в руки следователей, в надежде на то, что суд учтет «добровольное сотрудничество со следствием». Мы указывали в своем обращении, что за последние 2 года по этой статье в тюрьмы и зоны было отправлено около 12.000 человек. Большинство из них, часто совсем молодые люди, впервые попавшие под суд, осуждены на огромные сроки свыше 10 лет. В то же время силовые структуры практически не ведут борьбу с наркобаронами, так как это сопряжено не только со сложностями следствия и суда, но и с пересечением с интересами влиятельных «крыш», а часто даже с риском для собственной жизни. Куда проще ловить тех, кто торгует единичными дозами, чаще для того, чтобы купить дозу себе. «Мы полагаем, что из-за неадекватности существующей действительности статьи 328 во всех звеньях соответствующей цепочки МВД, Следственный комитет, Прокуратура, Суд происходит подмена реальных наркоторговцев, занимающихся системным наркобизнесом, их жертвами. По одной части одной и той же статьи квалифицируются совершенно разные по своим масштабам преступления: и парнишка, покуривший в компании, и наркоторговец, продающий килограммами через интернет-магазин. Это создает идеальные условия для имитации борьбы с наркопреступностью» — писали «Матери» в своем обращении.

Ответ из Администрации Лукашенко был нам отправлен 26 июля 2017 года за подписью Начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Шлыка Г.И. В ответе говорилось, в частности: «По итогам доклада главой государства компетентным государственным органам дано поручение по выработке предложений по корректировке уголовного законодательства в данной сфере, а также по реальному применению в отношении осужденных по статьям 327-332 Уголовного кодекса условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким.»

Да, мы были удовлетворены этим ответом. Однако, мы не собираемся сидеть сложа руки и ждать у моря погоды. Мы боремся с проблемой всеми доступными нам методами.

Согласно Конституции РБ (ст. 33), каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. А также мы имеем полное право (согласно нашей же Конституции, ст. 35) на проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирование. В «Движении матерей 328» более 1000 граждан. Где, в каком общественном месте мы можем встретиться все вместе, чтобы обсудить наши проблемы, наметить пути решения, высказаться о наболевшем?! Именно поэтому мы и подали заявление на проведение митинга. Не в противовес ответу Лукашенко, а обнадеженные ответом из администрации Лукашенко, с целью поделиться результатами нашей работы с гражданами и членами Движения, с народом, ну и, конечно, донести эту глобальную проблему до «слуг народных». И Ваш сарказм в данном случае, уважаемый Антон, совершенно неуместен!

Второе. Как пишет автор статьи, у медали, действительно, две стороны. Именно вторую ее сторону, он тщательно скрывает. 80% дел, возбужденных и рассматриваемых в судах, сфальсифицированы.

Декрет №6, подписанный Лукашенко 28 декабря 2014 года, был направлен на «воротил» наркобизнеса и «наркодиллеров». Но, дав все полномочия МВД, он, тем самым, и развязал руки сотрудникам этого ведомства. За решетку стали попадать «потребители», умелым росчерком пера превращаясь в «дилеров» наркобизнеса. Даже Председатель Верховного Суда Сукало В.О. в своем интервью газете «Советская Белоруссия» сказал, что 15% «наркодиллеров», а остальные 85% это кто?

Многие матери Движения могут привести достоверные факты и доказательства фальсификации уголовных дел. Было бы хорошо, если бы эти вопиющие нарушения могли быть обнародованы на страницах государственных изданий, в том числе, и в «Лидской газете». Ведь, насколько мне видится, СМИ должны освещать любые стороны нашей жизни, кого бы они ни касались.

Третье. Автор пишет о матерях потерпевших. Мы, матери Движения, хотели бы встретиться с теми, потерпевшими, чтобы взглянуть им в глаза и спросить: «Справедливо ли наказаны наши дети? Заслуживают ли они такого наказания?» Но матери тех детей понимают, что их ребятам никто «наркотики» силой в рот не запихивал, на этот путь они встали сами, решив попробовать «запретный плод». А про бизнес на дружбе тоже хочется сказать автору статьи: «настоящий друг никогда не предаст, не сделает плохо, не пойдет на подлость». А вот, когда спасая свою шкуру, ты оговариваешь человека, значит, ты никакой не «друг», а просто «подонок».

Четвертое. Автор статьи знает, что я, как руководитель движения матерей, была на приеме у Министра МВД Шуневича И.А., знает, какие вопросы я ему задавала. Создается впечатление, что он там присутствовал. Интересно, в качестве кого – самого Министра или его помощника? Если и так, то приврал он о содержании разговора маленько. На встрече обсуждались общие вопросы проблемы борьбы с наркотиками, у нас был вполне конструктивный разговор, и о своем сыне я «слезно» не просила, и фамилию своего сына не указывала.

А насущные вопросы я поднимала и буду поднимать и в дальнейшем в любых кабинетах.

А автору хочется сказать: Не судите, да не судимы будете! Правило бумеранга никто не отменял! А вот клевету я буду пресекать, т.к. моя «кровинушка» не искалечила ни одной подростковой жизни!

Это его в 18 лет оговорили так называемые «друзья», за которых он и пошел отбывать наказание на 8 лет и 1 месяц. Поэтому, прежде чем писать, автор должен был изучить дело моего сына. А за клевету на страницах газеты можно поплатиться в суде.

Пятое. А теперь о лозунгах, которые показались автору статьи политическими.

1. Границы с Россией просто необходимо закрыть, т.к. именно оттуда и поступают наркотики. Сам Министр внутренних дел на приеме озвучил, что из Афганистана идет большая партия героина – 380 тонн. Она идет через таджикскую границу, далее Россия, а там и рукой подать в Беларусь!

2. Приговоры судов в большинстве случаев – несправедливые. Это подтверждается нарушениями Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального, о которых заявляют адвокаты. Несмотря на это, суды принимают сторону обвинения, а не защиты. Презумпция невиновности в Беларуси напрочь отсутствует!

3. Нет у нас независимых судов и судей. Создается впечатление, что только денежные отношения имеют место при вынесении приговоров. Поэтому автору не стоит так рьяно защищать эту структуру.

4. Про ужесточения тоже скажу автору статьи. Может он мне ответит, почему у осужденных по наркотическим статьям «зеленые нашивки» на одежде? А ведь это прямое нарушение прав человека! Или осужденный не человек? А ужесточения, чтобы «смерти просили» Вы считаете нормальным? Думаю, каждая из матерей Движения не для того родила ребенка, чтобы он просил у государства смерти! Не дай Бог, чтобы завтра оступился Ваш ребенок, а Вы не смогли бы ему помочь, не было бы у вас связей и денег? Думаю, меня в этом случае может поддержать только жена автора, если такая имеется.

Шестое. Автор пишет, что во многих странах присутствует смертная казнь за преступления, связанные с наркотиками. Я об этом прекрасно знаю. Мы изучили законодательства этих стран. Прежде всего, автор подразумевает КНР. Могу ответить, что там есть и смертная казнь за коррупцию, там расстреливают за это. А у нас? В других странах за казнокрадство тоже казнят, отрубают руки. А у нас? Очень хочу автору пожелать внимательнее изучить законодательства стран, особенно КНР.

Вот и думаю, где подоплека, в чем она состоит? И где автор увидел политические лозунги?

Про митинг скажу прямо, мы будем еще раз подавать заявку на его проведение. И, думаю, уважая себя и свой народ, власти больше не пригласят на место его проведения цирк–шапито. Ведь цирка вполне хватает в нашей жизни.

А еще хочется добавить автору статьи, что он, видимо, и не знает, что мы, матери, совместно с представителями Наркоконтроля, провели ряд лекций в ССУЗах и ВУЗах Гродно и Лиды на тему: «Наркотикам в Беларуси – НЕТ!». Это был март – апрель 2017 года.

И последнее. Вам никогда не понять нас, матерей, пока Вы не окажитесь на нашем месте и в нашей шкуре. Самое дорогое для каждой матери – это ее дети! Наши дети не родились наркоманами. Бороться за Беларусь без наркотиков нужно всем! Дай Бог, чтобы Вы никогда не испытали эту беду!!!