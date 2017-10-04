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Глава Европарламента призвал Испанию и Каталонию к диалогу

  • 4.10.2017, 22:19

Провозглашение Каталонией независимости от Испании, противоречит европейскому правопорядку.

Односторонние действия, такие как провозглашение Каталонией независимости от Испании, противоречат европейскому правопорядку и могут вызвать "опасные разногласия", отметил глава Европейского парламента Антонио Таяни.

Европарламент призывает власти Каталонии и Испании к диалогу. Об этом 4 октября заявил глава Европарламента Антонио Таяни во время дебатов в Страсбурге относительно ситуации в Каталонии, сообщает агентство ANSA, пишет "Гордон".

Таяни отметил, что в Испании должен состояться диалог с соблюдением конституционных рамок.

По словам Таяни, односторонние действия, такие как провозглашение Каталонией независимости, противоречат европейскому правопорядку и могут вызвать "опасные разногласия".


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