Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Барыс» из Астаны 4.10.2017, 22:31

«Зубры» обыграли казахский клуб в серии буллитов - 3:2.

Минчане в последнем матче уверенно разобрались с московскими одноклубниками (5:1), а потому пребывают в отличном расположении духа, пишет tut.by.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В овертайме ни одна из команд не смогла одержать победу, судьбу матча было суждено решать в серии буллитов.

«Зубры» оказались сильнее команды из Казахстана, результативные броски на свой счет записали Куинтон Хауден и Андрей Степанов.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни (А) — Денисов (К), Лингле — Хауден — Гаврус; Шинкевич — Дюков, Китаров — Волков — Павлович (А); Хенкель — Знахаренко, Дрозд — Ковыршин — Матерухин; Кулаков — Шарангович — Степанов; Устиненко, Буйницкий.

«Барыс»: Карлссон (Кудрявцев); Семенов (А) — Даллмэн (А), Доус (К) — Вэй — Фрэттин; Липин — Полохов, Жайлауов — Сен-Пьер — Пушкарев; Савченко — Шалапов, Михайлис — Гурков — Старченко; Орехов — Маклюков, Акользин — Сагадеев — Маркелов.

Шайбы: Хауден 38' Китаров 19' Доус 60' Жайлауов 13'

Реализованные буллиты: Хауден, Степанов