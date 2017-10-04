Аркадий Бабченко о Сирии: Россия продолжает политику «наших военных там нет» 1 4.10.2017, 22:47

1,990

Такую же политику мы видим в Украине.

Двое россиян в плену у террористической группировки ИГИЛ. Видеозапись с ними облетела российские и зарубежные СМИ.

Минобороны тут же открестилось от пленных. А журналисты узнали, что пленники раньше воевали на Донбассе. В Сирии же оказались в составе частной военной компании «Вагнера», напрямую связанной с Кремлем, пишет сайт телеканала «Белсат».

Заболотный Роман Васильевич, 1979-года рождения, и Цуркану Григорий Михайлович, 1978-года рождения. Так себя называют сами пленные.

Со слов россиян, их захватили боевики ИГИЛ на прошлой неделе в районе сирийской провинции Дейр эз-Заур. Там, с начала сентября идет активное наступление со стороны сирийской армии при поддержке российских военных.

«Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военнослужащих в провинции Дейр-эз-Заур или в других районах Сирии, не было», – отрапортавало Министерство обороны России.

Согласно информации, которую удалось узнать журналистам, оба россиянина раньше принимали участие в боях на востоке Украины и официально не являются российскими военными.

«Я думаю, переговоры по обмену ведутся. Несмотря на то, что внешне Россия никак не подтверждает и делает лицо кирпичом. Но вытаскивать пленных она всё-таки пытается. Переговоры, я думаю идут. Либо получится у них вытащить, либо нет. Одно из двух», – говорит российский военный журналист Аркадий Бабченко.

В интервью радио «Свобода» брат Григория Цуркану рассказал, что тот воевал в Сирии в составе частной военной компании »Вагнера«. Он также уверен, что наемников финансируют российские власти.

«Воевать они умели, а государство учредило частную военную компанию, и еще и деньги платило. И почему-то скрывают. Хотя, вы, наверное, знаете, на федеральных каналах видели, проскальзывало, Путин же этому «Вагнеру» давал медали в Кремле, официально», – отметил в интервью Радио «Свобода» Роман, брат Григория Цуркану.

В последние месяцы эксперты отмечают рост российских потерь в Сирии. И не только среди наёмников »Вагнера«. В конце сентября стало известно о гибели генерала Асапова. Это первая смерть российского военного такого ранга. Минобороны подтвердило эту информацию только после того, как она появилась в СМИ.

Вот как комментирует это Аркадий Бабченко:

«Сейчас пошла такая двойная политика, гибридная война. Продолжение той же самой политики «их там нет». Зачем народу рассказывать плохие новости, когда нужны хорошие?»

По мнению многих экспертов, Кремль не озвучивает реальные потери в Сирии, боясь реакции общества. Неделю назад в Петербурге прошел очередной «Марш мира». Его участники высказывали протест не только против российской агрессии на востоке Украины, но и против участия России в сирийской войне.