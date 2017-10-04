Геннадий Федынич: Будем продолжать делать свое дело 4.10.2017, 22:56

Геннадий Федынич

Белорусским властям еще дадут понять, что так обращаться с независимыми профсоюзами нельзя.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал освобождение из СИЗО бухгалтера их организации Игоря Комлика, а также сделал прогноз, чем может закончиться это уголовное дело, пишет сайт «Народная воля».

Как сообщалось ранее, бухгалтера Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Игоря Комлика на этой неделе освободили из СИЗО №1 Минска в связи с изменением меры пресечения на подписку о невыезде.

Игорь Комлик содержался под стражей со 2 августа в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадя Федынича по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По официальной информации Комитета государственного контроля Беларуси, в ходе проверки в рамках возбужденного уголовного дела установлено, что «председатель и главный бухгалтер профсоюзной организации с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в иностранных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств».

- Мы все ждали освобождения Игоря Комлик, и сегодня он находится на свободе - в кругу близких и друзей, - говорит Геннадий Федынич. - Это хорошо. Плохо то, что человек два месяца отсидел, на мой взгляд, просто так. Игоря могли бы оставить под подпиской о невыезде с первого дня. Зачем было его отправлять за решетку? Тем более что практически никаких следственных действий за это время и не проводилось.

- Уголовное дело не закрыто, оно продолжается. На ваш взгляд, какие здесь перспективы?

- Одно могу сказать: от нас тут ничего не зависит. Следователи работают, но дальнейшее развитие событий непредсказуемо. Не исключаю, что окончательное решение будет зависеть в том числе и от того, как на ситуацию отреагирует Международная организация труда. А вопросы в МОТ будут и к белорусским дипломатам, и к правительству.

Ведь так обращаться с независимыми профсоюзами нельзя. Мы не бандитская организация, а прозрачная структура. И если у кого появились вопросы к нам, то можно было их культурно задать, а не устраивать маскарад, как будто кто-то готовил переворот. Но мы как работали, так и в дальнейшем будем работать.