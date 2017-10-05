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Сын Ирины Абельской стал кандидатом наук

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  • 5.10.2017, 7:42
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Заседание Высшей аттестационной комиссии прошло в конце сентября.

В конце сентября состоялось заседание Высшей аттестационной комиссии, на котором было утверждены решения советов по защите диссертаций о присуждении ученой степени кандидата наук, сообщает belaruspartisan.org.

Теперь Дмитрий Абельский не просто офтальмолог-хирург, а кандидат медицинских наук.

Абельский защищался 6 июня в Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Дмитрий работает в отделении лазерной микрохирургии глаза УЗ «10-я ГКБ». Он практикующий хирург, сфера его профессиональных интересов: офтальмохирургия с применением лазерных технологий, рефракционная хирургия.

Дмитрий Абельский - старший сын Ирины Абельской, которую также считают матерью младшего сына Лукашенко - Николая.

Дмитрий учился в лицее БГУ, был в одном классе с младшей дочкой экс-ректора БГУ Александра Козулина. С отличием закончил лечебный факультет Белорусского государственного медицинского университета. Прошел обучение в аспирантуре по офтальмологии на базе БелМАПО. Входит в Совет молодых ученых – руководит научным отделом.


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