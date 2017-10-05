Король Саудовской Аравии впервые прибыл в Россию 5.10.2017, 7:46

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Фото: Global Look Press

Переговоры с Путиным по нефти начнутся сегодня.

В среду вечером король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд прибыл в Москву с государственным визитом. Это – первый визит саудовского монарха в Россию. Как отмечает «Интерфакс», высокого гостя встречали во Внуково вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Российско-саудовский саммит намечен на четверг 5 октября. По сообщению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин и Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд обсудят ситуацию на рынке нефти, обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке и, возможно, затронут тему военно-технического сотрудничества.

В пятницу 6 октября саудовский король встретится с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и обсудит инвестиционные проекты двух стран. Также ожидается участие короля Саудовской Аравии в Российской энергетической неделе.