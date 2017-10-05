Фотофакт: По Минску гуляет странный человек в белом 6 5.10.2017, 7:52

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Молодой мужчина в белом костюме, похожем на мумию, катается на метро и гуляет по городу.

Фотографии загадочного горожанина появились в группе в Вконтакте «Минск Сейчас».

«Я его видела в метро, у него ужасная борода и желтые очки», – прокомментировала фотографию одна из подписчиц группы.

Также в комментариях к фото минчанина в белом есть и ссылка на Instagram загадочного прохожего. Судя по всему, страницу завели недавно, 20 сентября, и название у нее не менее странное, чем амплуа хозяина: «oo88oo00oo88oo». Под фотографиями нет ни лайков, ни комментариев.

Как видно по Instagram, поездка в метро не единственный выход в свет человека в белом: раньше он прохаживался по Шафарнянской и Шугаева.