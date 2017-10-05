Как не попасть в ловушку при покупке тура: Три хитрости турфирм 5.10.2017, 8:20

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Белорусские туристы ожидают «классики», а «попадают» на три распространенные уловки.

Недавно в США провели эксперимент, в ходе которого выяснили, под какую музыку лучше всего растут огурцы. Оказалось, овощам нравится классика: Бах, Вивальди, Гендель. А в белорусском туризме и экспериментировать не надо, чтобы узнать, на какие песни охотнее всего слетаются клиенты в турфирмы: фантастические скидки, убойные цены – тоже классика, пишет tio.by.

Строго говоря, удивляться нашему стремлению сэкономить не стоит. Жизнь такая! Мы все хотим, чтобы было дешево, и при этом отличного качества – это такая же константа, как дурное настроение работников советского общепита. К сожалению, нашими слабостями все чаще стали пользоваться туристические компании, которые отнюдь не готовы реально удовлетворить требовательные клиентские запросы. Определенные фирмы в Беларуси начали практиковать несколько хитрых, порой граничащих с мошенничеством приемов, – чтобы привлечь туриста, а потом тихо или со скандалом оставить клиента с носом.

О каких приемах идет речь?

1.Супернизкая цена

Если помните, в уходящем году было несколько скандалов с директорами турфирм, которые не смогли выполнить обязательств перед клиентами и позорным образом оказались на скамье подсудимых. Еще бы они могли выполнить эти обязательства, обещая цену на стандартный тур в Юго-Восточную Азию на 1000 у.е. ниже, чем в среднем по рынку! Туристам, клюющим на такую низкую цену, естественно, хочется верить, что реально стоимость турпакета и может быть такой: просто есть фирмы, которые наживаются на бедном туристе, а есть благородные и неалчные бизнесмены, которые выставляют приятные, гуманные цены. Возникает вопрос: позволяет ли ценообразование иметь такую громадную разбежку в ценах по рынку? Ответ: нет, не позволяет! Антимонопольное законодательство не разрешает иметь какой-либо сговор между участниками туристического рынка, чтобы повсеместно держать некую одиозно высокую цену. Тур – это как хлеб в булочной. Пройдитесь по маркетам – цена «Троицкого» будет приблизительно одинаковой везде. Если где-то найдете буханку по феноменально низкой цене – то, скорее всего, это уже не хлеб, это какая-то другая субстанция. Точно так же – в современном туризме.

Узнать среднестатистическую цену на интересующий тур в приглянувшийся отель абсолютно несложно. Достаточно обзвонить 3-4 компании, предлагающие аналогичный пакет, – и вы поймете, в каких пределах должна колебаться стоимость. Если она ощутимо ниже, чем средняя по рынку – это должно вас очень-очень насторожить. Откровенно говоря, лучше вообще не связываться с такой компанией. Даже если директор – ваша знакомая знакомых. Скорее всего, в этом случае фирма решила не просто демпингнуть, тут, вероятно, разыгрывается некий вариант мошенничества.

Причем не обязательно дело дойдет до скандального банкротства и вашего стояния у злополучного офиса в надежде вернуть хотя бы паспорт.

В последнее время появилась другая схема «разводки» доверчивых клиентов. Вы звоните по телефону, слышите необычно приятную цену, приезжаете в офис, цену вам подтверждают. Более того, внимание: возможно дело дойдет даже до подписания договора! Несколько дней вы будете жить в амбициозном осознании своей удачливости и практичности. А потом – опа! – звоночек из фирмы: «Увы, цену партнеры (отель) не подтвердили: она, знаете ли, сейчас динамическая – в 21-м веке живем!..»

Что делать?

Номер ваш забронирован, отель вам очень нравится, да и жизнерадостные проходимцы уже окутали вас своим внешним и внутренним очарованием, которое они, по слухам, приобретают на специальных тренингах со специальными коучами в столице соседнего государства. Скорее всего, вам уже не захочется снова путешествовать по фирмам в поисках аналогичного отеля по прежней цене – вы уже выгорели, это как заваривать пакетик чая по второму-третьему кругу. И в заново подписанном договоре будет абсолютно стандартная реальная цена. Вас не «кинут», вы улетите в долгожданный отпуск, но назвать маркетинговые приемы подобных фирм приличными как-то язык не поворачивается.

2.Большая скидка

Скидка – это то, ради чего современный белорусский турист неутомимо курсирует по фирмам, ссылаясь на божественный букинг и угрожая уйти к проклятым конкурентам за угол. Что греха таить – не от хорошей жизни мы выжимаем из турфирмы 5-10 долларов. Но когда реклама обещает большую скидку – нам с вами есть о чем задуматься.

Тут сразу надо оговориться, что речь не идет о скидках на раннем бронировании. За полгода до поездки, зимой или весной, когда турбизнесу нужна «оборотка», вы можете увидеть и 20-30% скидки, и она в этом случае будет иметь вполне разумное объяснение, не тая в себе опасности. Скорее всего, речь идет о скидках на определенные (как правило – недешевые) отели, которые реально предоставляют такие цены белорусским партнерам.

Но бойтесь, когда по ходу сезона турагент обещает вам на обычный пакет 10-15% скидки. Таких скидок в природе не существует. Рентабельность в турбизнесе – 7%. Среднестатистическая турагентская скидка – 10%. Бывает, конечно, и 12-15% -- у особенно привилегированных агентов. Но отдать вам эти 15%, или даже 10% – физически никто не сможет. А на что содержать фирму, платить зарплаты и так далее?

Максимальная скидка, что может дать агент, -- 5%. Многие крупные туроператоры даже регулируют этот вопрос в специальных договорах – чтобы на рынке не творился беспредел и потом не приходилось расхлебывать кашу.

В теории, агент может продавать вовсе без комиссии, оставляя себе только туруслугу и надеясь на большие объемы. Но это уже как бы слегка «пирамидальное» построение бизнеса. И когда этот бизнес лопнет – вопрос времени! Впрочем, может быть вам и повезет – и все закончится хорошо. То есть – по крайней мере, для вас. Фирма, которая пыталась заработать «на объемах», продавая туры фактически в убыток, выполнит-таки свои обязательства перед клиентами, но по итогам сезона тихо закроется – в убытках и долгах. Но вполне возможно, что придется вместо Турции поехать на дачу – когда в один не прекрасный момент туркомпания окажется опечатанной, а директор сбежит.

Все вышесказанное не означает, что в поисках подходящего тура мы, в принципе, не должны ориентироваться на хорошую, сладкую цену. Большие туроператоры, благодаря эксклюзивным контрактам с отелями и умелой, динамичной ценовой политике, имеют промотарифы – агент может продемонстрировать вам эту цену в системе в реальном времени. Но ни о какой скидке с такого промотарифа не может быть и речи! Даже не пытайтесь!

3. «Свой» отель

Тут не так просто распознать ловушку, как в предыдущих двух случаях. Ну, и подвох здесь достаточно условный. Хотя вам не помешает знать, что некоторые агенты продают то, что им выгодно, а вовсе не то, что реально лучше по запросу. Интерес агента – в хорошей комиссии и других бонусах от оператора или отеля. Как избежать этой ловушки? Обращаться к проверенному агенту, которому вы доверяете, либо мониторить и сравнивать предложения различных компаний.

Хорошего агента всегда можно распознать по манере продажи. Вы не можете не почувствовать в разговоре компетенцию и знание продукта. Впрочем, пугаться того, что менеджер не был на этом конкретном курорте и не жил в выбранном вами отеле, тоже не стоит. Ведь невозможно досконально знать несколько сотен отелей в каждой из продаваемых стран, не так ли? Сегодня так легко проверить качество предлагаемого вам размещения, сравнив отзывы на специализированных сайтах и поняв, навязывают вам какой-то «бабушатник» или предлагают приличную гостиницу.

Так ли много компаний на белорусском рынке, которые хитрят, рекламируя несуществующие цены и фантастические скидки, рискуя своей репутацией и вашими деньгами? Учитывая, что приличные туркомпании периодически пытаются объединиться, а в социальных сетях даже есть группы под щемящими лозунгами «Нет скидкам!», хотелось бы верить, что неприличных компаний совсем немного. Однако, глядя как по весне расцветают рекламные предложения, сулящие подарить нам райский отдых по сказочным ценам, понимаешь, что все не так просто! Чем меньше зарплаты в стране, тем больше рисковых компаний и откровенных мошенников. Так что, стоит быть бдительным и помнить о том, где чаще всего находится бесплатный сыр…