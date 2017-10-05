В Минск летит «альтер эго» Лукашенко из Венесуэлы 26 5.10.2017, 8:38

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Что белорусам нужно знать о Николасе Мадуро.

Переговоры правителей Беларуси и Венесуэлы пройдут 5 октября во Дворце Независимости.

Если присмотреться, то можно заметить, что между лидерами двух стран немало общего, пишет gazetaby.com.

Водитель автобуса

Президент Венесуэлы, как и Лукашенко, имеет имидж «простого человека из народа».

– Смотрите на этого парня, – как-то сказал в его адрес предыдущий президент страны Уго Чавес. – Еще вчера Николас был простым водителем автобуса, а сегодня он составляет законы для нашей страны! Вот это я и называю настоящей социальной справедливостью!

После этого политика стали называть «водителем автобуса», хотя на этой должности молодой Мадуро работал лишь короткое время – да и то, по заданию социалистической партии, чтобы организовать в службе транспорта профсоюзную забастовку.

Фото: РИА Новости

Любитель популизма

Николас Мадуро, как и его белорусский коллега, – ярый сторонник вмешательства государства в дела экономики. Например, однажды президент Венесуэлы распорядился отправить военных в частные магазины, чтобы те продавали продукты «по справедливой цене». Также политик активно боролся с долларизацией экономики. Во всяком случае, на словах.

– В некоторых секторах экономики у нас долларовая нимфомания, которую невозможно удовлетворить, – красочно обрисовал проблему он.

Жестко подавлял оппозицию

В Венесуэле оппозиционные политики так же, как и в Беларуси, часто оказываются за решеткой. И немалую роль в этом сыграл Николас Мадуро.

В частности, оппозиционный мэр Каракаса Антонио Ледесма был немедленно посажен в тюрьму за организацию массовых беспорядков в 2014 году. По словам Мадуро, он должен ответить «за свои преступления, совершенные против мира, безопасности и Конституции».

Еще одна известная оппозиционерка Мария Корина Мачадо, которая участвовала в президентских выборах в Венесуэле, за критику и выступления против Мадуро была жестоко избита силовиками и даже обвинена в убийстве.

Фото: Reuters

Не пользуется популярностью в Венесуэле

На фоне экономического и политического кризиса в стране венесуэльцы все чаще критикуют президента. Причем, иногда весьма оригинальным образом.

К примеру, в мае в Венесуэле противники президента Николаса Мадуро провели «Марш фекалий», заранее заготовив емкости с экскрементами. Протест был анонсирован слоганом «У них есть газ, у нас — экскременты». Таким образом, венесуэльцы выразили свой протест против чрезмерной жесткости со стороны силовиков.

Массовые протесты сотрясают страну уже не первый год: протестующие хотят, чтобы наследник Чавеса, наконец, покинул свой пост и передал рычаги управления страной парламенту. В январе 2017-го большинство Национальной Ассамблеи Венесуэлы проголосовали за решение объявить Мадуро оставившим пост главы государства «из-за неисполнения обязанностей». Однако позже Верховный Суд страны признал решение парламента антиконституционным.

Любопытно, что венесуэльский политический кризис отчетливо напоминает события, которые глава Беларуси пережил в 1996 году.