Европарламент назвал референдум в Каталонии незаконным 3 5.10.2017, 8:44

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Депутаты призвали Мадрид и Барселону к переговорам.

Депутаты Европарламента в среду, 4 октября, обсудили каталонский референдум и ситуацию в Испании. Все выступавшие заявили, что голосование в Каталонии было незаконным. Депутаты также раскритиковали Мадрид за чрезмерное применение силы, сообщает dw.com.

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал обе стороны конфликта к переговорам. Председатель фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) напомнил, что если Каталония покинет Испанию, то она покинет и ЕС, и его внутренний рынок.

Председатель фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт призвал стороны прекратить эскалацию конфликта. В противном случае Испании грозит "фатальное разделение общества", сказал он.

1 октября большинство каталонцев проголосовало за независимость от Испании. Этот референдум был проведен вопреки запрету Мадрида и конституционного суда Испании. Голосование сопровождалось столкновениями каталонцев с полицией, пытавшейся сорвать вотум. В результате пострадали около 900 человек.