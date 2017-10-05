Чего ждет Путин от визита саудовского короля 9 5.10.2017, 8:59

3,105

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Россия подготовила пакет оружейных контрактов на $3 млрд, включая поставку Эр-Рияду С-400.

О том, что у Москвы большие ожидания от первого визита в Россию короля Саудовской Аравии, особенно в части военно-технического сотрудничества, газете «Коммерсантъ» рассказали источники, работающие в этой сфере.

По словам собеседников газеты, к визиту короля Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда российская сторона подготовила пакет оружейных контрактов на сумму свыше $3 млрд. Пакет контрактов включает в том числе поставку нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», утверждают они.

При этом собеседники газеты подчеркивают, что на четверг, 5 октября, когда состоятся переговоры короля и российского президента Владимира Путина, подписание контрактов не запланировано. Однако от результатов этих переговоров будет зависеть перспектива их подписания, подчеркивают источники.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл в Москву pic.twitter.com/P7zdIc7bUG — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 4 октября 2017 г.

Если по итогам встречи президента и короля будут достигнуты необходимые договоренности, могут начаться предконтрактные переговоры, прогнозируют источники. «При положительном исходе контракты могут быть подписаны уже во время заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по ВТС, которое состоится в конце месяца», — приводит издание слова одного из своих собеседников.

Как напоминает издание, российская сторона на протяжении десяти лет пыталась зайти на оружейный рынок Эр-Рияда. Обсуждения были, но до контрактов дело ни разу не доходило. По данным источников «Коммерсанта», саудиты просят в рамках контрактов организовать трансферт технологий, что создает определенные сложности в переговорах. Договоренности на высшем уровне «помогут решить и этот вопрос», считают собеседники газеты.

Среди других тем, которые будут затронуты в ходе переговоров, издание называет ситуацию на рынке нефти и обмен мнениями о ситуации в Йемене, Египте и Сирии. «Скорее всего, встанет вопрос и об основном геополитическом противнике Саудовской Аравии — Иране. Для Эр-Рияда российско-иранские отношения не первый год являются костью в горле, поэтому мы готовили ответную аргументацию», — приводит газета слова одного из своих дипломатических источников.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 4 октября впервые прибыл с официальным визитом в Россию. 5 октября король встретится с российским президентом. В пятницу, 6 октября, у Аль Сауда запланирована встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.