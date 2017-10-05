Раненый в ногу в Лас-Вегасе встал с кровати, увидев Трампа 11 5.10.2017, 9:37

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Американец рассказал, что почувствовал прилив сил благодаря патриотизму.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыли в Лас-Вегас, чтобы посетить пострадавших от действий Стивена Паддока. Об этом информирует издание Daily Mail.

Американский лидер вместе с первой леди пришли в Университетский медцентр, где находятся пострадавшие. Так, мужчина, которому во время вооруженной атаки на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе прострелили ногу, встал с постели, чтобы поприветствовать Трампа.

По словам Томаса Гандерсона, Меланья Трамп испугалась, когда он встал с кровати, несмотря на серьезную травму ноги. Президент США пожал мужчине руку и спросил, как он себя чувствует.

«Я никогда не смогу оставаться в постели, если президент США заходит ко мне в палату, чтобы пожать руку. В нашей стране может быть много проблем, но я всегда буду уважать ее, моего президента и мой флаг. Не важно, прострелена ли моя нога, я буду демонстрировать моему президенту уважение, которого он заслуживает», - заявил Гандерсон.

Las Vegas Shooting Victim Meets President Trump, Stands Up on Wounded Leg: "I will always respect my country, my president and my flag." pic.twitter.com/AjcIhSRqqe — Breaking911 (@Breaking911) 5 октября 2017 г.

Помимо этого Трамп на своей странице в соцсети выразил благодарность всем людям в Лас-Вегасе, которые спасали жизни других во время атаки 64-летнего Стивена Пэддока. Президент США назвал их героями.

Напомним, 2 октября, мужчина устроил стрельбу рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе во время концерта в рамках проходящего в развлекательном комплексе музыкального фестиваля. Количество погибших в результате стрельбы в американском Лас-Вегасе достигло по меньшей мере 59 человек, еще 525 ранены.