Стали известны подробности о «польском двойнике» Максима Мархалюка 9 5.10.2017, 9:59

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10-летний мальчик забрался в фуру под Люблином.

В СМИ появилась информация, что Максим Мархалюк мог убежать в Польшу. Телеканал «Белсат» выяснил подробности.

В конце сентября в окрестностях деревни Немце под Люблином неизвестный мальчик забрался в фуру к дальнобойщику, но сбежал, когда его хотели сдать в полицию.

Водитель связался с правоохранителями через форму электронной связи. По его словам, ребенок скорее всего забрался в спальный отсек фуры, накрывшись одеялом.

«Мальчику на вид около 10 лет, одет в темную одежду», – сообщает полиция города Седльце.

Мы связались с пресс-секретарём полиции в Седлеце Агнешкой Сверчевской. Она не подтвердила информацию о том, что Максим Мархалюк может находиться на территории Польши.

«Нет информации о том, что это белорусский мальчик. Мы показали фотографию Максима Мархалюка водителю, но тот его не опознал. У парня была смуглая кожа. Сейчас мы проверяем приюты для беженцев. Возможно, он сбежал оттуда. Если у нас будет какая-то новая информация, мы ее представим. Пока парня не нашли. Информация о ребенке размещена на всех местных сайтах», – сказала belsat.eu Агнешка Сверчевска.

Сейчас полиция ищет очевидцев. Агнешка Сверчевска также отметила, что на территории Польши в последнее время дети не пропадали. Она добавила, что белорусская сторона не контактировала с Польшей по делу Максима. Сейчас его ищет ОМОН.

Десятилетний Максим Мархалюк исчез в субботу 16-го сентября. Одетый в свитер камуфляжного цвета и красную жилетку, парень поехал в лес, который, по рассказам местных жителей, знал очень хорошо. Милиционеры нашли велосипед Максима, и это пока единственный след с начала поисков.