закрыть
5 октября 2017, четверг, 11:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стали известны подробности о «польском двойнике» Максима Мархалюка

9
  • 5.10.2017, 9:59
  • 11,833

10-летний мальчик забрался в фуру под Люблином.

В СМИ появилась информация, что Максим Мархалюк мог убежать в Польшу. Телеканал «Белсат» выяснил подробности.

В конце сентября в окрестностях деревни Немце под Люблином неизвестный мальчик забрался в фуру к дальнобойщику, но сбежал, когда его хотели сдать в полицию.

Водитель связался с правоохранителями через форму электронной связи. По его словам, ребенок скорее всего забрался в спальный отсек фуры, накрывшись одеялом.

«Мальчику на вид около 10 лет, одет в темную одежду», – сообщает полиция города Седльце.

Мы связались с пресс-секретарём полиции в Седлеце Агнешкой Сверчевской. Она не подтвердила информацию о том, что Максим Мархалюк может находиться на территории Польши.

«Нет информации о том, что это белорусский мальчик. Мы показали фотографию Максима Мархалюка водителю, но тот его не опознал. У парня была смуглая кожа. Сейчас мы проверяем приюты для беженцев. Возможно, он сбежал оттуда. Если у нас будет какая-то новая информация, мы ее представим. Пока парня не нашли. Информация о ребенке размещена на всех местных сайтах», – сказала belsat.eu Агнешка Сверчевска.

Сейчас полиция ищет очевидцев. Агнешка Сверчевска также отметила, что на территории Польши в последнее время дети не пропадали. Она добавила, что белорусская сторона не контактировала с Польшей по делу Максима. Сейчас его ищет ОМОН.

Десятилетний Максим Мархалюк исчез в субботу 16-го сентября. Одетый в свитер камуфляжного цвета и красную жилетку, парень поехал в лес, который, по рассказам местных жителей, знал очень хорошо. Милиционеры нашли велосипед Максима, и это пока единственный след с начала поисков.


Мнение

Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский
Черная метка для Лукашенко
Черная метка для Лукашенко Владимир Халип
Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович


Интервью

Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка