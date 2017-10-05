Защитники сквера в Гомеле собрались на «народное вече» 1 5.10.2017, 10:11

Несмотря на отмену, гомельчане все же собрались на встречу по вырубке и застройке сквера возле «Туриста».

На 4 октября в актовом зале СШ № 26 была запланирована встреча в рамках общественного обсуждения проекта застройки сквера возле гостиницы «Турист». После «критики» уплотнительной застройки в городах, прозвучавшей из уст Александра Лукашенко 3 октября, администрация Центрального района объявила об отмене мероприятия. Однако люди все равно пришли, пишет «Сильные новости».

Ранее планы по строительству на месте зеленой зоны на перекрестке улиц Советская и Кожара коммерческого жилого дома вызвали бурю негодования у местных жителей и информационную волну в независимых СМИ и соцсетях. К обсуждению проблемы подключились и государственные медиа, выпустив несколько материалов на тему, где приводились как мнения жильцов, так и комментарии властей под грифом «Компетентно». Чиновники уверяли горожан, что вырубят не все деревья, произведут компенсационные посадки и объясняли, что строительство жилья по принципу уплотнения обходится дешевле, чем освоение пустующих территорий, а, значит, выгоднее для города. В сюжете местного телевидения на тему любимый гомельчанами сквер ведущие и вовсе назвали «пустырем».

Местные жители протестовали всеми доступными им способами, а медийность проблемы, судя по всему, привлекла внимание помощников Лукашенко. В совокупности с неутихающими страстями вокруг уплотнения в Минске это вызвало реакцию. Выступая на совещании 3 октября, Александр Лукашенко обрушился на чиновников, отвечающих за строительство, обвинил в попытке «подставить».

И жители Старого Аэродрома, и общественные активисты, и журналисты ожидали назначенной на 4 октября презентации проекта застройки с нетерпением: интрига, как поведут себя местные власти после выступления Лукашенко подогревала интерес. Однако уже в середине дня 4 октября появилось официальное сообщение об отмене мероприятия. Это, тем не менее, не помешало нескольким десяткам горожан собраться возле СШ № 26, где и была запланирована презентация.

Люди, преимущественно, общались между собой, обсуждая сложившуюся ситуацию. Все сходились во мнении, что отмена — хороший знак, однако радоваться победе, как минимум, преждевременно. Для того, чтобы быть уверенными в результате, необходимо получить какое-то официальное решение.

Местная жительница Светлана Гольдаде, в начале 90-х занимавшая должность мэра Гомеля и знакомая с системой принятия решений не понаслышке, объяснила «Сильным новостям», что формальное решение, после которого можно будет считать сквер спасенным, может быть принято лишь после утверждения новой версии Генплана.

«Пока это только слова, результат будет, когда будет решение. Поскольку планы застройки сквера были отображены в Генплане, который заверяет Лукашенко, то и обратный ход может быть только после появления нового Генплана. Соответственно, властям сейчас надо разработать и предложить новую версию, а подписать ее должен Лукашенко. А это будет очень непросто, потому что Генплан — это и время, и деньги. За действующий ведь тоже пришлось платить специалистам и институту, которые его разрабатывали. Поэтому нам рано еще расслабляться, все, по большому счету, только начинается», — сказала Светлана Гольдаде.

Люди, между тем, несколько раз входили в здание школы, чтобы узнать, присутствует ли кто-то из официальных представителей для разъяснения ситуации: на каком основании была отменена встреча и чего ожидать местным жителям дальше. Поначалу к ним никто не выходил, однако позднее появилась некая женщина, которая, с крыльца, объявила, что встреча отменена потому, что лица, ответственные за ее организацию, «не успели подготовить всю необходимую документацию». На вопросы, связана ли такая нерасторопность с заявленной позицией президента, чиновница ответила, что это комментировать не будет.

«Завтра последний день общественного обсуждения», — добавила она, спускаясь с крыльца и направляясь в сторону остановки общественного транспорта.

Экс-«депутат» Горсовета Юрий Глушаков с того же крыльца обратился к собравшимся, заявив, что теперь все будет зависеть от последовательности позиции Александра Лукашенко. И добавил, что призывает всех присутствующих представителей общественных организаций, политических партий и движений, не политизировать вопрос и не делать на нем «пиар для своих организаций».

«Давайте не будем делать на этом политику, все здесь упирается в мнение и действие местных жителей, и если будет эта победа, это будет их успех», — сказал Юрий Глушаков.

«Какая политика?! Нет тут никакой политики», — согласились с ним в толпе.