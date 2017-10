Денис Казакевич: Свободу Николаю Статкевичу! 1 5.10.2017, 10:18

Николай Статкевич

Солидарность белорусов уже сделалa многое.

К солидарности с лидером Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем, которого 26 cентября снова осудили за акцию против учений «Запад-2017», на своей странице в «Фейсбуке» общественный активист Денис Казакевич.

Активист призвал писать в твиттер европейских политиков с призывом посодействовать освобождению белорусского политика. Денис Казакевич поблагодарил тех, кто уже начал переписку с европейскими политиками:

- Потребовалось 12 дней общественного давления, чтобы адвокат смог, наконец, попасть к арестованному Николаю Статкевичу. Только сейчас Николай Cтаткевич через адвоката смог узнать, что 8 дней назад его приговорили к дополнительным 5 суткам ареста (на данный момент он отбывает 15 суток)

Предлагаю делиться этими новостями с западными политиками, которые имеют отношение к Беларуси и/или обладают значительным влиянием. Пусть будут в курсе событий, и, возможно, через такие характерные детали до них со временем дойдет, с кем на самом деле они ведут "хрупкий диалог".

Вот образцы:

@RepChrisSmith tdy is day 12 of arrest of M.Statkevich. First time he seen his lawyer and learned from him that 8 daysago he got 5 extra ds

@JosephDaul tdy is day 12 of arrest of M.Statkevich. First time he seen his lawyer and learned from him that 8 days ago he got 5 extra ds

@BZdrojewski tdy is day 12 of arrest of M.Statkevich. First time he seen his lawyer and learned from him that 8 days ago he got 5 extra ds

@AlanDuncanMP tdy is day 12 of arrest of M.Statkevich. First time he seen his lawyer and learned from him that 8 daysago he got 5 extra ds

К твитам можно прикреплять картинки, как, например, вот эту (автор – Ольга Тышкевич )

PS.

Американский сенатор Крис Смит (@RepChrisSmith) -- автор акта о демократии в Беларуси; Джозеф Доль (@JosephDaul) -- председатель Европейской Народной партии, он пообещал ввести санкции "если репрессии будут продолжены"; Богдан Здроевский (@BZdrojewski) -- глава делегации европарламента по связям с Беларусью, утверждает, что "постоянно мониторит ситуацию", сказал, что "возможны санкции", если "преследования возрастут"; сэр Алан Данкан (@AlanDuncanMP) -- чиновник МИДа Великобритании, недавно заметил "хороший новый импульс" в отношениях с официальным Минском.

Огромное спасибо всем, кто уже вступил в переписку с западными политиками.