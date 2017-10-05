Леонид Заико о «списках Кобякова»: Пусть ребята не занимаются глупостью 4 5.10.2017, 10:24

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Андрей Кобяков

Фото: bymedia

Потуги правительства наладить экспорт в Европу выглядят смешно.

До конца года в Беларуси сформируют перечни «конкурентоспособных товаров» и услуг для поставок в Европу.

Об этом заявил на заседании президиума Совмина премьер-министр Андрей Кобяков.

По его словам, такие перечни должны стать руководством к действию для отраслей, регионов, а также белорусских посольств в государствах Евросоюза.

– Нам обязательно необходимо к экспорту сырьевых товаров на рынки стран ЕС добавить поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, – отметил глава правительства.

«С какими товарами отечественные производители могли бы покорить европейский рынок?», - спросило экономистов издание zautra.by.

Производители знают ситуацию на рынках лучше правительства

– Это космические корабли, нанотехнологии передачи электроэнергии без проводов… Вы сами понимаете, что это смешная ситуация, – говорит руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

Он уверен, что, если подходить профессионально, то никаких списков товаров для экспорта в Европу составлять не надо.

– Конкуренция на рынке существует независимо от какого-либо премьер-министра и вопреки его воли и сознанию. Пусть ребята не занимаются глупостью, такие списки никому не нужны, – отмечает эксперт.

Согласен с этим мнением и экономист Лев Марголин. По его словам, производители сами должны продвигать свои товары, поскольку лучше чиновников знают ситуацию на рынках.

Эксперт напоминает, что ранее послам было дано задание: заниматься продвижением белорусской продукции за рубежом. Однако разгрузить склады отечественных предприятий дипломатам не удалось.

Лев Марголин считает, что чиновники, выполняя указание Совета Министров, вряд ли будут выискивать в отечественной экономике расточки нового.

– Правительство вероятно будет продвигать неконкурентоспособную продукцию своих флагманов: трактора, автомобили, холодильники и т.д. Очень сомневаюсь, что дойдут до конкретных малых предприятий, которые занимаются чем-то инновационным, – отмечает экономист.

Перечни товаров для поставок в Европу могут таить опасность

На это намекает Леонид Заико. Он приводит в пример ситуацию с Белорусским металлургическим заводом (БМЗ), который резко нарастил экспорт продукции в Европу за счет низкой по сравнению с конкурентами цены. В итоге БМЗ был обвинен в демпинге и против него была введена 5-летняя антидемпинговая пошлина.

– А они хотят еще какие-то списки составлять, – говорит экономист. – Наши чиновники все делают неправильно. Владимир Семашко когда-то возглавлял телевизионный завод «Горизонт». Теперь телевизоров в Беларуси практически не выпускают, а он работает вице-премьером.

Как нарастить экспорт белорусской продукции в Европу

Экономисты сходятся во мнении: лучше всего реформировать экономику, делать ее более конкурентной.

Можно также попробовать вписаться в мировые цепочки производства товаров.

Для этого, по словам Льва Марголина, необходимо приглашать иностранных инвесторов, которые имеют передовые технологии.

– Но в наши условия их не заманишь. Всем известно, что у нас нет гарантий частной собственности. Один пример, когда предпринимателя судят и отбирают бизнес, отбивает охоту у других приходить в Беларусь со своими деньгами, – отмечает Лев Марголин.

Он полагает, что политические разногласия между официальным Минском и Брюсселем, по большому счету, не мешают отечественному экспорту.

– Если не считать отдельных случаев, когда наши предприятия могут попасть под замес, под какие-то санкции, к нашему бизнесу достаточно доброжелательно относятся. Но он должен быть конкурентоспособным. В Европе никто ему дорогу коврами выстилать не будет, – подчеркивает Лев Марголин.