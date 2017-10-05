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Тренер «Барыса»: Установку команде давал в темноте

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  • 5.10.2017, 10:35
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во время матча с минским «Динамо» в раздевалке «Барыса» пропал свет.

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал, что во время матча с минским «Динамо» в раздевалке команды на «Минск-Арене» пропал свет.

«Такое в моей карьере впервые. В первом перерыве в нашей раздевалке отключили свет. Установку пришлось давать в темноте. То же самое произошло и во втором перерыве. С этим нужно как-то разбираться», — сказал тренер «Барыса» после матча, передает tut.by ).

Напомним, что минское «Динамо» выиграло у казахстанского клуба по буллитам — 3:2.


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