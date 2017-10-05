Власти Каталонии и Испании высказались о перспективах диалога 1 5.10.2017, 10:44

Глава Каталонии Карлес Пучдемон готов к переговорам.

Председатель каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон заявил в телеобращении в среду, 4 октября, что открыт для переговоров с Мадридом через посредников, сообщает dw.com. В то же время каталонские власти "ни на миллиметр" не отклонятся от своего курса на независимость региона, добавил он.

По мнению Пучдемона, диалога не происходит по вине Мадрида, который отклоняет все подобные предложения. В тот же вечер испанское правительство в специальном заявлении рассказало об условиях для начала переговоров. "Если господин Пучдемон хочет вести переговоры или послать посредников, он прекрасно знает, что должен сделать прежде всего: вернуться на путь закона", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства Испании.

Мадрид отказывается вести переговоры "о чем-либо незаконном и не поддастся на шантаж", отмечается также в заявлении.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Около 90 процентов голосовавших высказались за отделение этой автономии от Испании. В плебисците, который Мадрид объявил противоречащим конституции страны, приняли участие 2,26 млн человек, то есть 42,3 процента от числа всех избирателей Каталонии.

Каталонские власти заявили, что результат голосования "обязателен к исполнению" и намерены провозгласить независимость региона в уже в конце текущей или в начале следующей недели. В настоящее время между региональным правительством Каталонии и Мадридом не происходит никаких контактов.