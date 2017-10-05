Брестские ГАИшники задержали водителя в состоянии алкогольной комы 6 5.10.2017, 10:51

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Водитель абсолютно не реагировал на звуки.

Вечером 3 октября брестские гаишники остановили не совсем обычного нарушителя.

Как сообщает пресс-служба ГАИ УВД Брестского облисполкома, около 20.00 очевидец сообщил, что по улице Гаврилова едет автомобиль «Рено», за рулем которого, возможно, находится пьяный водитель. Сотрудники ГАИ немедленно выехали на упомянутую улицу и быстро нашли «Рено». Возле нее находился тот самый водитель-очевидец, который сообщил о нарушителе. Мужчина остановил пьяного водителя.

Несколько инспекторов с трудом смогли достать 54-летнего водителя из авто, так как он был в состоянии, близком к бессознательному, и абсолютно не реагировал на звуки. Медики, прибывшие на место происшествия, предварительно констатировали у мужчины алкогольную кому. Водителя госпитализировали в больницу скорой медпомощи.

Автомобиль доставили на охраняемую штрафстоянку. Проводится проверка.