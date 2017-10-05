«Придет время – и в Слониме поставят памятник Ивану Шеге» 5.10.2017, 11:05

Слонимцы под бело-красно-белыми флагами почтили память своего выдающегося земляка.

Активисты Слонимского объединения демократических сил посетили на Слонимских городском кладбище могилу бывшего доктора и общественного деятеля, основателя негосударственной учреждения «Шегамедконсульт», координатора Слонимского общественного центра Ивана Шеги, которого не стало ровно год назад, сообщает racyja.com.

Вместе со слонимцами могилу Ивана Шеги посетил Алексей Янукевич - белорусский политик, бывший председатель Партии БНФ, который сказал, что «придет время и в Слониме будет памятник Ивану Шеге и его именем будет названа одна из улиц».

Слонимцы минутой молчания почтили память своего знаменитого земляка, возложили цветы на его могилу и зажгли свечи.

Иван Шега ушел из жизни в 63 года. Родом он был из деревни Валевка Новогрудского района. Окончил Валевскую среднюю школу почти на отлично, а потом Минский медицинский институт. С 1980 года жил и работал врачом-травматологом в Слониме.

Последние двадцать лет Иван Шега активно занимался политикой, входил в Сойм Партии БНФ, его волновала судьба Беларуси и своего народа. Свои размышления и мысли о судьбе страны он высказал и успел издать отдельной книгой «О стране и о нас», которая в 2016 году вышла из печати в Минске.