Названы лучшие туристические направления для осенних путешествий 6 5.10.2017, 10:59

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Октябрь – отличный месяц для отпуска или поездок выходного дня.

В том, что вместо лимонада мы пьем капучино или имбирный чай, а вместо маек надеваем теплый мягкий свитер, есть своя прелесть.

Отправившись в путешествие в октябре, можно насладиться прекрасной осенней природой разных уголков мира, успеть на сезон продуктовых фестивалей и ярмарок по случаю сбора урожая, провести последние перед зимними заморозками дни на открытом воздухе.

Горные вершины, живописные парки, просторные побережья – все это можно и нужно исследовать в октябре. Эксперты портала о путешествиях Travel + Leisure (перевод — nv.ua) назвали 10 лучших туристических направлений мира для поездок в октябре.

Тайбэй, Тайвань

Публикация от Sara Sofie Svith (@musvithen) Окт 3 2017 в 11:00 PDT

Из промышленного мегаполиса, когда-то окутанного смогом, Тайбэй превратился в современный город с эффективной транспортной развязкой, ресторанами, архитектурой и искусством. Вскоре он сможет конкурировать с Сингапуром. Езжайте в Тайбэй в октябре, чтобы попробовать интересные блюда тайваньской кухни.

Ричмонд, Виргиния, США

Публикация от YouHaveToBeOddToBeNumberOne (@tearsforbeards) Окт 3 2017 в 3:16 PDT

Недалеко от Ричмонда находится национальный парк Шенандоа, занимающий часть хребта Блу-Ридж в Аппалачах. Особенно красив парк осенью. Совершив поход в национальных парк и насладившись живописными видами, возвращайтесь в город и знакомьтесь с его историей, архитектурой, барами, ресторанами и пивоварнями.

Картахена, Колумбия

Публикация от The Soul Dynamic (@thesouldynamic) Окт 3 2017 в 5:58 PDT

В этом тропическом городе тепло круглый год, в частности, и в октябре. Этот портовый город славится превосходной испанской колониальной архитектурой и местной культурой: от карибской музыки и танцев до современного искусства и одного из лучших севиче в Латинской Америке.

Стамбул, Турция

Публикация от Nastya Glushak (@nastya_glushak) Окт 2 2017 в 8:00 PDT

Октябрь – лучшее время для посещения Стамбула. Цены ниже, толп туристов меньше, а погода мягкая и приятная. Сегодня Стамбул – это столкновение современного искусства с тысячелетней историей, смешение Востока и Запада, обилие музеев, галерей, богатых рынков и ресторанов.

Лима, Перу

Публикация от Laura Junqueira (@laurajunqueira) Окт 3 2017 в 5:35 PDT

Прибрежная столица Перу – это исследование контрастов, здесь доколумбовое наследие встречается с современным искусством, бутиками высокой моды и прогрессивными ресторанами, где подают одни из лучших блюд в Южной Америки. Октябрь в Перу – это яркое шествие в честь праздника Господа-Чудотворца, где верующие, одетые в фиолетовый цвет, устраивают необычную процессию, а уличные продавцы торгуют едой и конфетами.

Акадия, Мэн, США

Публикация от Visit Maine (@visitmaine) Сен 29 2017 в 8:18 PDT

Национальный парк Акадия в США – это потрясающие осенние виды, которые простираются до Атлантического океана. Здесь можно взять в аренду велосипед или пройтись по лесистым тропам пешком, здесь можно познакомиться с представителями дикой природы: от красной лисицы до тюленей и редкого белоголового орлана.

Напа и Сонома, Калифорния, США

Публикация от SALT vine Wines (@saltvinewines) Окт 1 2017 в 8:51 PDT

Долины Напа и Сонома – винный центр Калифорнии и всей Америки, где более 200 лет назад выходцы из Франции начали выращивать виноград. В октябре летние толпы туристов здесь рассеиваются, а винный урожай только собран. В это время здесь можно побывать на фестивалях вина и просто насладиться природой региона.

Остров Ирландия

Публикация от Elizabeth O'Shaughnessy (@elosphotography) Окт 3 2017 в 5:59 PDT

В октябре в Ирландии и начинается сезон фестивалей. В Белфасте (Северная Ирландия, Великобритания) проходит Международный фестиваль искусств, в Корке проводится Guinness Jazz Festival, а в Дублине – ежегодный Театральный фестиваль. Если вы хотите насладиться природой Ирландии, проедьтесь по Дикому Атлантическому Пути вдоль Атлантического океана. Но не забудьте надеть теплую куртку.

Ботсвана, Африка

Публикация от Canon Photography (@canon_photos) Окт 2 2017 в 5:03 PDT

В октябре в Ботсване жарко и сухо. Зато это отличное время для сафари и знакомства с дикой природой Африки: слонами, львами, жирафами, зебрами, буйволами и многими другими животными.

Квинстаун, Новая Зеландия

Публикация от Keen Agustin (@repertoire08) Окт 3 2017 в 1:48 PDT

В октябре в Южном полушарии настоящая весна. С Южных Альп еще не успел сойти снег, но уже расцветают цветы. В Квинстауне, который часто называют экстремальной столицей мира, туристы занимаются банджи-джампингом, прыгают с парашютом, ездят на горных велосипедах и летают на парапланах.