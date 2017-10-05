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«Белэнерго» рассказало насколько подорожало электричество

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  • 5.10.2017, 11:19
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Тарифы на электроэнергию с 1 сентября выросли в среднем на 8 процентов.

Об этом рассказал заместитель гендиректора «Белэнерго» Сергей Шебеко во время прямой телефонной линии, сообщает myfin.by.

В целом, по словам топ-менеджера организации, платежи семьи из трех человек, проживающей в типовой квартире, в отопительный период возрастут примерно в пределах 6 рублей на все коммунальные услуги.

Также он сообщил, что за 2016 год уровень возмещения населением затрат на оказание услуг по электроснабжению составил 83,2 процента, по теплоснабжению – 17,5. За январь-июнь 2017-го – 81,3 и 20,7 процента соответственно.

Кроме того, Сергей Шебеко проинформировал, что по итогам 2016-го не превысили «социальные» объемы потребления электроэнергии 81,2 процента абонентов, за январь-июль 2017-го – 81,9.


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