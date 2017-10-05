Сегодня Вацлаву Гавелу исполнился бы 81 год 5.10.2017, 11:28

Вацлав Гавел

5 октября 1936 года родился знаменитый чешский диссидент, создатель «Хартии 77» и первый президент свободной Чехии Вацлав Гавел.

Когда осенью 1989-го года, всего лишь через несколько дней после первых событий «бархатной революции», по чешскому телевидению в первый раз выступил драматург и публицист Вацлав Гавел, часть чешского народа смотрела на экраны, будто на них произошло неимоверное чудо, а вторая часть увидела лицо первого чешского диссидента в первый раз.

С самого начала Вацлав Гавел олицетворял два противоположных полюса. Он был потомком богатейшего чешского предпринимательского рода и в то же время человеком самого непопулярного с коммунистической точки зрения происхождения.

После окончания средней школы в 1951-м году начались длительные трудности, связанные с выбором профессии. Вацлаву Гавелу было запрещено учиться в гимназии и в любом вузе, так что экзамен на аттестат зрелости ему пришлось сдать на вечерних курсах. Одновременно он работал химическим лаборантом. Однако уже в 1955-м году он дебютировал как критик в литературном журнале «Кветен» и в 1956-м году впервые выступил с речью на собрании начинающих писателей.

Вацлав Гавел много раз пытался поступить в любой вуз, и наконец ему удалось заочно закончить театральный факультет Художественной академии. Тем временем он уже работал техником в пражском авторском театре «На Забрадли», в котором поставили несколько пьес при участии Вацлава Гавела как соавтора. В декабре 1963-го года здесь состоялась премьера его первой пьесы «Садовое празднество», комедии, осмеивающей коммунистический стиль общения.

В политику Гавел включился в 1965-м году, став членом редакции литературно-художественного журнала «Тварж» (Лицо), впоследствии запрещенного коммунистической властью. Вацлав Гавел тогда организовал свой первый сбор подписей в поддержку журнала. В 60-ые годы Гавел еще успел написать пьесу «Уведомление» и организовать «Круг независимых писателей», то есть писателей, которые не были членами компартии. Вся эта работа была в августе 1968-го года прервана вторжением войск Варшавского договора