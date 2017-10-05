Линас Линкявичюс: Учения «Запад-2017» имели наступательный характер 5.10.2017, 11:59

Российско-белорусские военные учения – серьезный сигнал для Литвы и Европы.

В конце прошлой недели в столице Латвии проходила очередная ежегодная Рижская конференция, которая проводится с 2006 года. Показательно, что в ее названии нет уточнения, чему она посвящена. Просто The Riga Conference – и все знают, что это, о чем: здесь традиционно обсуждаются вопросы внешней политики и обороны; проблемы, затрагивающие трансатлантическое сообщество. Что касается именно этого года, то акцент был сделан на следующих вопросах: роль ЕС в мировой экономике; проблемы безопасности в эпоху гибридных и информвойн; трансатлантические отношения как ось глобальной стабильности; отношения между Россией и Западом; перспективы Стран Восточного партнерства.

Уже по набору тем видно, какое большое внимание уделялось на конференции Украине. Четыре из пяти обобщенных тем, так или иначе, касались и нашей страны. Поэтому, естественно, среди множества гостей RC-2017 был министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Показательно, что в дискуссионной сессии «Украина: Варианты будущего» одним из основных выступающих наравне с главой украинского МИДа был его литовский коллега – Линас Линкявичюс.

Министр иностранных дел Литвы любезно согласился ответить на вопросы Укринформа.

С Куртом Волкером мы знакомы 20 лет

- Среди разнообразных тем Рижской конференции нас интересует, в первую очередь, Украина, ее евроинтеграция, трансатлантический вектор развития, ее безопасность...

- Нас тоже очень интересует Украина. Не только ее безопасность, но и развитие ситуации в экономике. Мы внимательно следим за событиями в вашей стране. Мы должны делать все возможное, чтобы поддержать Украину во всех отношениях. Сейчас, среди прочего, готовимся к Саммиту Восточного партнерства, который состоится в ноябре в Брюсселе. Вопрос Украины должен постоянно оставаться в повестке дня.

- Какова ваша позиция по Украине, которую вы хотели донести до слушателей и партнеров на Рижской конференции?

- Я говорил о геополитике, о преемственности тех методов, которые Россия применяет по отношению к Украине (но не только к ней). В XXI веке такое неприемлемо. Указывал на необходимость поддерживать Минский процесс. Насколько он сложен, мы все знаем.

- В связи с этим – каково ваше мнение по поводу так называемых «миротворческих инициатив» Кремля?

- Я всегда подчеркиваю: нужно иметь четкое представление о позиции России в данном вопросе. Искренности в ее заявлениях о желании решить кризис нет. Исходные позиции таковы: Россия пока еще не признала себя частью конфликта. А разговаривать с субъектом, который отрицает свою роль, хотя при этом является самой главной причиной конфликта, трудно. Это тем более сложная ситуация, поскольку предложения, которые идут от России, создают впечатление гибкости, поиска дипломатических решений. Но я в таких случаях для иллюстрации привожу такой пример. Допустим, кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сотню. И все очень рады, что этот человек готов к сотрудничеству: ну как же, ведь он вернул сто долларов! По сути дела очень похоже, поскольку то, что предлагает Российская Федерация – это замораживание конфликта. Конкретно по поводу упомянутых вами инициатив: мы считаем, что наблюдатели должны иметь доступ во всю зону конфликта, в том числе к границе между Россией и Украиной. А если разместить наблюдателей лишь на зоне соприкосновения, то мы получим конфликт, подобный тем, которые уже существуют. Так что я отрицательно смотрю на это предложение.

- У вас недавно была интересная и важная встреча со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Планируются ли подобные встречи в будущем?

- С Волкером мы знакомы 20 лет. Так что нам не нужно ждать Рождества, чтобы встретиться. Если нужно, мы можем просто позвонить друг другу. Думаю, мы будем общаться и в будущем, поскольку ситуация в Украине, происходящие там события мне близки. Я часто бываю у вас, не только в Киеве, но и по всей Украине. Так что мне есть чем поделиться – и Курт об этом хорошо знает. Если ему будет это нужно и важно, я всегда рад с ним пообщаться.

Учениям «Запад-2017» не хватало транспарентности

- Недавно закончились российско-белорусские учения «Запад-2017». Каковы постфактум оценки МИД Литовской республики по этому поводу?

- Пока что мы только начали подводить итоги. Но если говорить кратко... Понятно, что транспарентности не хватало. Понятно, что как мы и говорили ранее, численность участвовавших в учениях – далеко не 12700, как это было объявлено. Учения имели не оборонительный характер, а наступательный. Из положительных моментов... К счастью, «Запад-2017» не вышли в какое-то другое качество, чем учения. За исключением единичного инцидента – недолгого нарушения воздушного пространства, других неприятных событий не было. Что могло быть, если учесть большое количество участвовавших военнослужащих и задействованной техники. Но я бы ставил вопрос шире.

Мы оцениваем учения «Запад-2017» не сами по себе, а рассматриваем их как часть чего-то большего. Сами учения закончились. Но активность вооруженных сил наших соседей вблизи наших границ, на суше, в воздухе, на море – она остается. Рутина такова, что «воздушная полиция» (военные авиа-патрули НАТО в Балтии – ред.) вынуждена проявлять активность до 10 раз в неделю. Независимо от того – есть учения, нет учений. И это конечно настораживает... С другой стороны, хочу сказать, что считать эти учения, сами по себе, чем-то неправильным, также нельзя. Каждая страна имеет право на их проведение. Тем более, такие как эти, с четким графиком проведения – раз в четыре года. Но и здесь важнейшая деталь в том, что после предыдущих учений в 2013 году Россия начала две войны, аннексировала Крым. Поэтому любые ее действия с использованием военнослужащих, военной техники заслуживают большого внимания.

- А международные договоры по поводу учений можно прописать как-то более четко?

- В договорах четко записано, что если в учениях участвует более 13 тысяч, то применяются другие требования по наблюдателям. Но тут было заявлено менее 13 тысяч.

- Да, то есть получаются «гибридные учения». Официально заявлено 12700, а проходящие параллельно и синхронизировано с ними другие учения можно объявить дивизионными, полковыми или просто проверками.

- Ну, соседняя страна декларирует, что это разные учения.

- И мы верим?

- Нет, мы не верим.

- Но принимаем?

- Нет-нет. Мы не верим и не принимаем те аргументы, что приводятся. И мы постоянно напоминаем, что так действовать нельзя.

- Спасибо за уточнения...

Nord Stream-2 – не коммерческий, а геополитический проект

- В последнее время в странах Балтии регулярно проходят социально значимые мероприятия, на которые приезжают как русская политэмиграция, так и россияне, живущие в РФ. В Литве, например, уже два года традиционно собирается Форум свободной России. Насколько его организаторы могут и в будущем рассчитывать на ваше гостеприимство?

- В будущем на наше гостеприимство могут рассчитывать все, поскольку у нас свободная страна, у нас свобода слова. «Форум свободной России», о котором вы сказали, – это внутрироссийский форум. А мы, МИД Литвы, уже три года подряд проводим Российский форум. На нем пытаемся говорить на русском языке, с россиянами и о России. Поэтому когда меня обвиняют в русофобии, я всегда указываю на это мероприятие. Русофоб вряд ли будет говорить о России с россиянами на русском языке... Бывало у нас на этом Форуме всякое. Например, приезжали с провокациями неаккредитованные журналисты. Но мы твердо будем это продолжать. Поскольку такой Форум важен для участников и интересен для нас. Приезжают, кстати, не только из России, Петербурга, Москвы, но и со всего мира – из Швейцарии, США, Великобритании. Приезжают защитники прав человека, интеллектуалы, писатели (на Российском форуме-2017, среди прочих, к примеру, были Владимир Кара-Мурза-младший, Жанна Немцова, Михаил Касьянов, Илья Яшин, Михаил Ходорковский, другие – ред.). Я считаю очень важным такой уровень и вид контактов. Вы, наверное, знаете: если мы говорим о контактах с Российской Федерацией, то в Евросоюзе намечено пять принципов диалога. Среди прочего там указан и диалог с гражданским обществом, что, на мой взгляд, в настоящее время мало делается.

- Хочу задать несколько вопросов по поводу энергобезопасности. Так получается, что этим занимается не только минэкономики, но и МИД. В частности – при обсуждении Nord Stream-2.

Еще одна политическая цель РФ при реализации Nord Stream-2 – это «наказание» Украины, поскольку она вычеркивается из схемы доставки газа

- Мы эту позицию высказали и продолжаем высказывать на всех уровнях. Мы считаем данный проект не коммерческим, а геополитическим, не имеющим ничего общего с энергетической политикой Евросоюза. А в ней заявлено стремление к уменьшению зависимости от одного источника, стремление к большей диверсификации. Есть тут и еще одна политическая цель, которая в корне не сходится с нашей политикой – это «наказание» Украины, поскольку при реализации Nord Stream-2 она вычеркивается из схемы доставки газа. Так что наша оценка проекта негативная. И мы говорим об этом с другими странами, которые находятся в зоне действия данного проекта. Но напомню, что нашей территории данный проект не касается. Так что мы можем высказать свое мнение, но не имеем какого-то права воздействовать на него. Но мы, повторюсь, можем консультироваться по поводу Nord Stream-2 с другими странами, особенно скандинавскими, которые тоже поднимают этот вопрос. Кстати, стоит вспомнить, что те же принципы ранее выдвигались и при оценке проекта «Южный поток». Между ним и «Северным потоком», по сути, мало различий. Но в данном случае почему-то в итоге – другой подход. И обо всем этом нужно говорить, нужно продолжать поднимать эти вопросы.