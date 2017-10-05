Студентов выгонят из общежитий из-за Евроигр-2019 4 5.10.2017, 12:22

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В общежития заселят туристов.

Оргкомитет по проведению II Европейских игр 2019 года собирается на время соревнований снова выселить студентов из общежитий.

В них разместятся туристы, приехавшие следить за играми. Подобным образом решалась проблема с размещением туристов и во время Чемпионата мира по хоккею 2014 года, правда, тогда новые общежития только вводились в эксплуатацию, пишет belmarket.by.

На оргкомитете также обсуждался выбор домашнего вещателя для соревнований. Он будет назван позднее.