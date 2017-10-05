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Военной бригаде Литвы, Польши и Украины дали имя белорусского полководца

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  • 5.10.2017, 12:30
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Константин Острожский

Бригада сможет участвовать в международных операциях.

Министры обороны Литвы, Польши и Украины подпишут сегодня документ, который совместной военной бригаде этих стран даст имя полководца Великого княжества Литовского, передает «Радыё Свабода».

Созданная три года назад бригада LITPOLUKRBRIG будет носить имя Константина Острожского. Министры также дадут разрешение этой воинской единице или ее элементам участвовать в международных операциях.

Константин Острожский (1460-1530) - гетман ВКЛ. Его самые известные военные победы - победа в битве под Оршей 8 сентября 1514 года в разы большей российской армии и взятие в плен крымского хана. Он похоронен в Киево-Печерской лавре.


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