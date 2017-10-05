В соцсетях стартовал конкурс на лучший лозунг к Маршу 21 октября 10 5.10.2017, 12:57

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Победителям обещают призы.

Крупнейшие белорусские оппозиционные сообщества в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» — «Движ Баста» и «Надоел нам этот Лукашенко» предложили необычный конкурс. Его участникам предлагают вместе придумать лозунги или кричалки для акции, которая начнется 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска. Автору лучшей идеи обещают приз.

— Любой протест — это не только люди, транспаранты, флаги, но также лозунги и кричалки. Чем громче, интереснее и креативнее они, тем круче и веселее атмосфера на акции. Предлагайте в комментариях ниже свои лозунги и кричалки для Марша рассерженных белорусов и сделайте репост этой записи. Автор лучшего лозунга или кричалки, которого определим по количеству лайков, получит приз. И, естественно, все они прозвучат на Марше, — говорят организаторы конкурса.

Пользователи соцсетей откликнулись на предложение и уже сегодня в комментариях можно увидеть как новые лозунги, так и идеи по проведению акции.

Напомним, что Марш рассерженных белорусов 2.0 состоится 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска.