«Автохлам» непобедим: Как ГАИ и ЖКХ не могут справиться с заброшенными авто 11 5.10.2017, 13:12

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Власти попросту игнорируют проблему оставленных автомобилей.

Год назад журналисты проверяли, как работает "Перехват" в отношении автохлама. Оказалось, что практически никак: сообщения жителей о заброшенных авто помогают не сильно, машины продолжают годами бесполезно занимать парковочные места. С тех пор кое-что изменилось, но в какую сторону? Cайт abw.by показал наглядно.

Во-первых, на сайте "Перехвата" с момента прошлой проверки появилось всего два новых сообщения об автохламе в Витебске. Не то проекту не хватает популярности, не то люди окончательно разочаровались в его эффективности.

Во-вторых, 4 ноября прошлого года местная газета "Витебские вести" и ГАИ запустили совместную акцию. Жителей города призывали помочь в очистке дворов от заброшенных машин: присылать на электронный ящик или в группу в социальной сети фото автохлама. ГАИ обещала установить владельцев и передать информацию в территориальные ЖКХ для принятия мер по эвакуации. Самого активного "чистильщика" ожидал приз.

23 ноября "Витебские вести" отчитались: "На сегодняшний день по 32 машинам сотрудники ГАИ УВД Витебского облисполкома обработали информацию и направили в местные исполнительные и распорядительные органы".

В декабре к акции подключилась БЕЛТА с репортажем "Как избавиться от автохлама - ликбез Витебской ГАИ", в котором читателям было предложено понаблюдать за борьбой с брошенными автомобилями.

3 апреля 2017 года еще одна хорошая новость от "Витебских вестей" - определен победитель проекта. Но работа по борьбе с автохламом не закончена: "Как отметил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц, в ближайшее время сотрудники Госавтоинспекции совместно с "Витебскими вестями" снова выедут по адресам, попавшим в кадр борцов с автохламом. Чтобы убедиться, убраны ли машины, а если нет, то выяснить, почему они остались ржаветь на парковке".

Не смогли отказаться от "участия" в проекте и мы. В ноябре, спустя неделю после старта акции, с личного e-mail на почту "Витебских вестей" без лишних слов была отправлена ссылка на наш материал, в котором содержалась подробная информация о более чем десяти заброшенных автомобилях.

Итак, прошел год. Мы повторили маршрут. На всякий случай процитируем обращения жителей в "Перехват" за прошлые годы.

Вячеслав | 07 июля 2016: Строителей, 22/1 (площадка во дворе). Машина стоит без движения уже более 5 лет.

Теперь уже более 6 лет. Автомобиль никуда не исчез и продолжает занимать место во дворе.

На одной из городских стоянок в прошлом году мы самостоятельно обнаружили сразу пять никому не нужных автомобилей. Спустя год три из них исчезли, два по-прежнему стоят, все больше врастая в землю и сливаясь с окружающей средой.

Эти автомобили по каким-то причинам все же исчезли.

Еще два продолжают "радовать" местных жителей.

Во дворе на ул. Воинов-интернационалистов было обнаружено сразу несколько, скорее всего, никому не нужных автомобилей.

Алексей | 04 июля 2016: Витебск, Воинов-интернационалистов, 1/1. Стоит без фар уже давно.

"Конкретно этот Ford, указанный в сообщении, из двора уже исчез, вместо него появился другой, с одной фарой. У стоящего рядом Nissan колеса спущены, равно как и у соседствующего "жигуленка". На заднем плане - гаражный кооператив, к которому наверняка автомобили имеют непосредственное отношение" - писали мы в прошлом году.

Что теперь? Ford с одной фарой исчез. Nissan со спущенными колесами, судя по всему, остался на том же месте, а колесо по-прежнему спущено и потрескалось. "Жигуленок" перепаркован и слегка изменил свой внешний вид. Как сообщил парень, сидевший внутри полуразобранного салона, автомобиль все же используется.

Враставший неподалеку в асфальт Opel за год никуда не исчез.

Рядом появился сомнительного вида "москвич". А чуть поодаль на стоянке расположились еще несколько автомобилей, которые не мешало бы привести в чувство. Были ли они в прошлом году - неизвестно, к сожалению, это было упущено из виду. Как и еще несколько авто, которые стоят через несколько дворов, - их мы обнаружили случайно.

Однозначно утверждать, что все машины на фото уже можно отнести к "автохламу", не будем. Лучше проверим их через год.

Олег | 14 апреля 2016: 39-й Армии, 24/4. Автохлам стоит уже 2 года.

"Действительно: стоит, обрастает мхом. И не один", - писали мы в том же году. Докладываем: мох растет, автомобили стоят.

Владислав | 18 ноября 2015: Московский проспект, 7. Автохлам.

В октябре 2016-го потрепанный Ford все еще занимал место. Спустя год его нет. Был ли он убран силами ЖКХ, или же владелец решил разобраться с "недвижимостью" самостоятельно - неизвестно, но результат радует.

Ирина | 29 мая 2015: Лазо, 133. Очередной автохлам на стоянке во дворе.

Ирина | 29 мая 2015: Улица Лазо, 133. На стоянке во дворе стоит АВТОХЛАМ без "номеров".

"Автохлама без "номеров" обнаружено не было. Правда, нашелся Renault со спущенным колесом и старой наклейкой техосмотра. Этот ли автомобиль имелся в виду?" - писали мы в прошлом году. И, судя по всему, не ошиблись. Неприглядный Renault все так же стоит на том же месте, правда, уже без бокового зеркала.

Артем | 28 апреля 2015: Автохлам. Витебск, пр-т Победы, д.6, к.1. Стоит уже не первый год, во дворе и так мест не хватает.

"Вновь та же ситуация. На какой автомобиль конкретно указывал автор, из-за отсутствия фото непонятно. Но выдвинуть претензии есть к кому", - очередной раз процитируем прошлогодний материал. Что изменилось? Все осталось на своих местах в прямом и переносном смыслах.

</center></p><p>А вот фото разбитого Ford. В прошлый раз мы задавались вопросом, давно ли он стоит? Теперь можно сказать с уверенностью: давно!</p><p><center><iframe class="juxtapose" frameborder="0" height="467" src="https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=a49f3210-a84c-11e7-b263-0edaf8f81e27" width="100%">

В прошлом году мы пришли к неутешительному выводу: борьба с брошенными автомобилями ведется весьма вяло, ее результатами хвастать не приходится. Вынуждены вновь вынести тот же вердикт: несмотря на некоторые подвижки вроде акций "Долой автохлам!", убрать его все же не получается. Проверим наши "брошенки" еще раз - осенью 2018-го. Вдруг что-то изменится?