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Наушники Google могут понимать речь на 40 языках

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  • 5.10.2017, 13:20
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Новые наушники Google могут переводить иностранную речь в режиме реального времени.

Новые беспроводные наушники Google подсказывают дорогу, ищут нужную вам информацию в интернете и переводят иностранную речь в момент разговора, передает русская служба BBC.

На презентации Google, прошедшей 4 октября в Сан-Франциско, компания представила серию новых устройств. Среди них беспроводные наушники Pixel Buds, позволяющие переводить речь с иностранного языка в режиме реального времени.

Наушники подключены к смартфону Pixel с голосовым помощником Google Assistant. Помощник распознает иностранную речь и диктует перевод в наушники. Свою речь также можно перевести с помощью смартфона, надиктовав ему ответ.

В качестве демонстрации возможностей Pixel Buds сотрудники Google устроили диалог: один из них говорил по-английски, другой отвечал ему на шведском языке.

Пока устройство поддерживает 40 языков, русского в этом списке нет.

Беспроводные наушники позволяют управлять музыкой легким касанием руки: проигрывать и переключать треки, регулировать громкость.

Помощник Google Assistant может подсказывать дорогу, заниматься поиском в интернете и управлять звонками тоже без использования смартфона.

Как сообщает Google, в США наушники Pixel Buds поступят в продажу в ноябре. Их стартовая цена составит 159 долларов.

Кроме них, на презентации в Сан-Франциско компания показала обновленный смартфон Pixel, собственный ноутбук Pixelbook, мини-камеру, музыкальную колонку и уменьшенную версию домашнего помощника Google Home.


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