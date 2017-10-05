83-летняя гомельчанка: Нам такая власть не нужна 13 5.10.2017, 13:29

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Мария Быстренкова

Фото: «Радыё Свабода»

Жителей Гомеля не пустили к председателю облисполкома.

На жителей Гомеля, которые пытались попасть на прием к председателю облисполкома Владимиру Дворнику, вызвали наряд милиции с собаками и санитаров. Об этом «Радыё Рацыя» сообщили пенсионеры, пришедшие к руководству области пожаловаться на свои проблемы. Один из них - Виктор Пралуков - оказался в скорой помощи психиатрической клиники.

83-летняя героиня протестов в Гомеле Мария Быстренкова рассказывает, как пыталась защитить 70-летнего жителя Гомеля:

- Психиатрическая бригада забирала Макаровича. Я впереди стола. А они меня как отбросить, я чуть лбом об стену не ушиблась. Мне 83 года и я дитя войны. Я спасла во время войны подпольщика и партизанского связного. Строила страну. Я потеряла в Афганистане единственного сына. И не знала, что придет власть, которая будет уничтожать простой народ. Нам такая власть не нужна.

Несколько человек пытались отнести к председателю облисполкома Владимиру Дворникову заявление за подписью тринадцати человек. В документе они просили уважительного отношения к себе. А также обращали внимание на то, что поручения главы области бойкотируются чиновниками на месте.