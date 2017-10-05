закрыть
5 октября 2017, четверг, 15:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сергей Михалок привезет в Могилев золотые хиты группы «Ляпис Трубецкой»

1
  • 5.10.2017, 13:45

Группа «Ляпис-98» выступит в Могилеве.

Сергей Михалок и его проект – группа «Ляпис-98» выступят 3 декабря в могилевском клубе «Лига» с программой  «Ты кинула». Зрители в этот вечер услышат золотые хиты группы «Ляпис Трубецкой» – от «Ау» до «Капитала», пишет 6tv.by.

– Мне нравится, что мы легализуем «Ляпис-98», – говорит о проекте Михалок. – Я думаю, что готов весело и от души петь мой «клоунский» репертуар… У меня есть татуировка – Шапито и улетающие в воздух шары… Это как в песне «Ярмарки краски» – ностальгия не отпустит, это навсегда… Я могу быть серьезным, взрослым, рассудительным, но циркач и уличный гаер всегда живут во мне! Я люблю радовать людей. Я люблю свою профессию. Я люблю (и, надеюсь, умею…) петь свои песни! И буду это делать во всех своих творческих проектах искренне и от души!».

Начало концерта – в 18.00.


Мнение

Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский
Черная метка для Лукашенко
Черная метка для Лукашенко Владимир Халип
Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович


Интервью

Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка