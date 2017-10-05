Сергей Михалок привезет в Могилев золотые хиты группы «Ляпис Трубецкой» 1 5.10.2017, 13:45

Группа «Ляпис-98» выступит в Могилеве.

Сергей Михалок и его проект – группа «Ляпис-98» выступят 3 декабря в могилевском клубе «Лига» с программой «Ты кинула». Зрители в этот вечер услышат золотые хиты группы «Ляпис Трубецкой» – от «Ау» до «Капитала», пишет 6tv.by.

– Мне нравится, что мы легализуем «Ляпис-98», – говорит о проекте Михалок. – Я думаю, что готов весело и от души петь мой «клоунский» репертуар… У меня есть татуировка – Шапито и улетающие в воздух шары… Это как в песне «Ярмарки краски» – ностальгия не отпустит, это навсегда… Я могу быть серьезным, взрослым, рассудительным, но циркач и уличный гаер всегда живут во мне! Я люблю радовать людей. Я люблю свою профессию. Я люблю (и, надеюсь, умею…) петь свои песни! И буду это делать во всех своих творческих проектах искренне и от души!».

Начало концерта – в 18.00.