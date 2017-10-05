Лукашенко: Я своему другу Мадуро сказал, чтобы он проблему не преувеличивал 21 5.10.2017, 13:51

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Фото: пресс-служба Николаса Мадуро

Белорусский диктатор пожелал венесуэльскому коллеге одержать победу.

В ноябре белорусско-венесуэльская комиссия определит конкретный план действий по сотрудничеству между странами, но «начинать работать нужно уже сейчас». Об этом Лукашенко заявил сегодня на переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в расширенном составе, пишет tut.by.

Лукашенко отметил, что «нам ничего не надо начинать с нуля, надо на созданном фундаменте продолжать строить здание».

«Из-за сложной ситуации в мире темпы сотрудничества снизились. Ситуацию надо поправлять», — признал Лукашенко.

«Экспортно-импортные связи Беларуси и Венесуэлы не на том высоком уровне, как когда-то, и во многом по причинам, не связанным с Беларусью и Венесуэлой», — признал Лукашенко, пообещав, что уже в течении двух лет ситуация изменится. «Вы знаете характер мой и Николаса. Мы это сделаем», — заверил президент Беларуси.

Лукашенко также раскритиковал санкции, которыми грозят Венесуэле, подчеркнув бесперспективность этого пути.

«Мы готовы все, что у нас есть, положить на алтарь победы в этой непростой ситуации и в борьбе. Но при этом я своему другу Мадуро сказал, чтобы он проблему не преувеличивал. У нас было сложнее. Да, Венесуэле сложно, но у нас было хуже, были талоны на продовольствие, но мы поставили задачу решить проблему и за 8−10 лет выйти на экспорт продовольствия. И задачу решили», — заявил Лукашенко, рассказывая о ситуации в Беларуси после распада СССР.

По мнению Лукашенко, Венесуэла может решить свои проблемы за пять лет.

Александр Лукашенко также поблагодарил президента Венесуэлы за помощь Беларуси в трудную минуту.

«Николас, ты помнишь эти переговоры: Чавес, я и ты. Нам было очень сложно. Вы подставили нам плечо. Помнишь эти большие проблемы с углеводородами, когда нас тоже под санкции подвели. Вы подставили нам плечо, и мы это не забыли», — отметил Лукашенко.

Лукашенко пожелал Мадуро «терпения, выдержки и обязательно победы».