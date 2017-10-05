Ложь, обман и провокация Наталья Гулевская

5.10.2017, 14:08

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Наталья Гулевская

Вся российская оппозиция очень хорошо понимает, что никаких выборов в путинской России не существует.

Допуск участия в этой имитации означает лишь возможное государственное финансирование. Только за этот бонус и разворачивается борьба между системной и несистемной оппозицией и разного рода политиками и общественными деятелями.

Каждый спикер любого мероприятия врет о возможности построить в России демократические правовые институты государства и то, что в случае его избрания он воплотит свои обещания в реальную действительность. Нет ни одного случая, когда бы в авторитарном государстве появилась демократия, и пока наше государство живет мифами и имперскими предрассудками, ни о каком правовом государстве говорить не приходится.

Все аргументы в пользу Навального, что он единственный политик, кто собирает многотысячные митинги и имеет десятки штабов по всей России, смешны и ничтожны. Все, что происходит с так называемой предвыборной кампанией Навального — это попытка Кремля после зачистки любой политической конкуренции сделать узнаваемого несистемного оппозиционного политика, чтобы затем его выгодно «продать» Западу. Получение легитимности на очередной президентский срок — это главная задача всей путинской армады, и мы увидим еще ни одну заготовку Кремля в этом кейсе.

Чтобы противостоять путинскому режиму нужна такая площадка политической борьбы, которую Кремль не будет контролировать, и на которой будет уравнен правовой статус. Поэтому любая политическая или общественная инициатива должна решаться, исходя из реальных возможностей противоборствующих сторон, и в случае неравенства дополнять свою позицию действенными аргументами для путинского режима или переносить проблему на международный дискурс.

Но вернусь к проблеме выборов. После аннексии Крыма любое участие в выборах в государстве, у которого имеется часть территории, непризнанная международным сообществом, уже является нарушением международного права, а значит, руководствуясь ч.4 ст.15 Конституции РФ, международное видение этой проблемы становится доминирующим и определяющим. Это значит, что после аннексии Крыма политическая борьба процедурой выборов по сути невозможна, и оппозиции необходимо искать другие методы легитимной смены власти.

Наталья Гулевская, opentown.org