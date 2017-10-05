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Нобелевскую премию по литературе получил британец Кадзуо Исигуро

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  • 5.10.2017, 14:20
Кадзуо Исигуро
Фото: Alessandro Fucarini / AP

Обладающие большой эмоциональной силой романы Исигуро раскрыли бездну «под нашей иллюзорной связью с миром».

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, передает русская служба BBC.

В заявлении Шведской академии говорится, что обладающие большой эмоциональной силой романы Исигуро раскрыли бездну "под нашей иллюзорной связью с миром".

У Нобелевской премии по литературе не существует открытого списка номинантов, поэтому основное внимание перед вручением приковано к букмекерским ставкам.

В этом году список фаворитов, по мнению букмекеров выглядел так: первом месте кенийский писатель Нгуги Ва Тхионго, на втором - японец Харуки Мураками. Также высоко оценивались шансы на получении премии Маргарет Этвуд, роман которой "Рассказ служанки" недавно был экранизирован.

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. В прошлом году лауреатом премии стал американский поэт и музыкант Боб Дилан. В 2015-м премию получила белорусская писательница Светлана Алексиевич. Она стала 14-й женщиной-лауреатом за всю историю премии.


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