Полиция Польши нашла водителя фуры и показала ему фото Максима Мархалюка 2 5.10.2017, 14:18

5,982

Пропавшего в Беловежской пуще мальчика ищут уже 19-й день.

После того, как на tut.by появилась информация о том, что в Польше неизвестный мальчик спрятался в фуре, а потом сбежал, — и эта информация вызвала широкий общественный резонанс в Беларуси и приграничных районах Польши, — местные полицейские разыскали водителя, отправившего им эту информацию через сайт, и показали ему фотографию пропавшего в Беларуси Максима Мархалюка. Дальнобойщик уверенно заявил — нет, в его машине был не Максим: тот мальчик был смуглым, предположительно, цыган.

Ребенок, уточнил водитель, скорее всего, забрался в его машину на одной из остановок для отдыха в лесном массиве около города Радом Мазовецкого воеводства — по дороге из Люблина в Седльце.

В пресс-службе полиции города Радом нас уверили, что о пропавшем в Беларуси маленьком Максиме здесь знают и, если появятся сведения о каких-либо беспризорных детях, то эта информация не останется незамеченной.

Напомним, Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября. Около 20.00 он уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Позже велосипед ребенка милиционеры обнаружили в лесу. Пока поиски Максима не дали результатов.

Всех, кто может знать о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.