Чудом спасшийся из-под падающей плиты витебчанин: Посмеялся и пошел дальше 5.10.2017, 14:47

Алексей с женой Олей

Алексея Скерсь спасла отличная реакция.

В интернете набирает популярность видео, где видно, как со здания многоэтажки сильный ветер срывает большую плиту. Облицовка пролетает рядом с парнем, который чудом сумел увернуться от падающего с высоты предмета, пишет tut.by.

За несколько дней ролик посмотрело более 50 тысяч человек. Молодого человека с суперреакцией зовут Алексей Скерсь. В тот вечер он даже не думал, что может стать героем соцсетей. Он просто шел выбрасывать мусор.

Инцидент, напомним, произошел рядом с витебским торговым центром «Мега». У Алексея здесь свой магазин.

— Я даже не ожидал, что стану такой знаменитостью. С утра все набирают, — смеется Алексей, отвечая на звонок журналистов, и рассказывает. — В тот вечер я пошел выбрасывать коробки от товаров, возвращался назад, а там со стены сорвало облицовку, и она — на меня.

Парень увернулся от падающей плиты. #Витебск



Номинация: "самая быстрая трехметровка", уже ждет своего победителя. pic.twitter.com/WIo3AzNVcA — План Б (@belatut) 4 октября 2017 г.

Ветер в тот день был очень сильный, продолжает собеседник, на улице гудели машины, поэтому никаких звуков падающих предметов он не слышал. И до сих пор не понимает, как успел среагировать и отпрыгнуть.

— Когда обернулся и увидел плиту на асфальте, посмеялся и дальше пошел, — возвращается к тем событиям парень. — Произошедшее я осознал только, когда с охранниками посмотрел видео с камер наблюдения. Ребята, кстати, тоже были в шоке. Все со мной сфотографировались и сказали: «86 — классная байка» (та байка, в которой был Алексей во время ЧП. — Прим.).

Сейчас уникальная кофта в стирке. И роль семейной реликвии ей не светит.

— Жене это видео совсем не понравилось, — продолжает Алексей. — Она очень испугалась и приняла все близко к сердцу.

А вот друзья были приятно удивлены. Собственно для них молодой человек и выложил видео в интернет. Тогда он, кстати, совсем не думал, что ролик так разойдется по соцсетям.

О себе Алексей рассказывает коротко: 26 лет, женат, растит дочку. В Витебске у него пять магазинов, где продают детские коляски.

Из спорта предпочитает бокс: всю жизнь им занимается. К бегу же почти равнодушен. Последнюю стометровку промчал еще в школе и результатов забега давно не помнит.

— Мы много бегаем на тренировках по боксу, да и для себя кроссы километров по 10−15 наматываю.

— А по жизни вы удачливый человек?

— Фартовый, — не скрывает собеседник, а когда просим пояснить, увиливает от ответа: — Это не по телефону. Вообще, все случилось так, как должно было произойти. Если на роду написано, что мне нужно было вовремя отскочить, то я и отскочил.

В Сети пишут, что 18 сентября теперь для Алексея второй день рождения.

— Да я и первый, который у меня 3 октября, в этом году не отмечал, — отшучивается он. — Заболел и весь день пролежал в кровати.

— Тогда в 2018-м точно нужно два дня праздновать.

— Ну посмотрим, — говорит. — Если не забуду.

В торговом центре «Мега» сообщили:

— Это никакая не плита, это часть штукатурки. Строители уже на следующий день все привели в порядок.